6 thực phẩm vàng cho hành trình giảm cân: Ngô gây bất ngờ khi lọt top nhờ ít calo và no lâu

Giảm cân không đồng nghĩa với việc phải cắt giảm triệt để thực phẩm thiết yếu. Ngược lại, lựa chọn đúng những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo và giàu chất xơ không chỉ cung cấp năng lượng cần thiết mà còn hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng bền vững. Dưới đây là 6 loại thực phẩm hàng đầu vừa quen thuộc vừa có lợi cho sức khỏe, trong đó ngô bất ngờ lọt top nhờ ít calo và giúp no lâu:

Yến mạch - Bữa sáng vàng cho người muốn giảm cân

Yến mạch nổi tiếng nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao, giúp tăng cảm giác no và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đặc biệt, chỉ số đường huyết thấp của yến mạch giúp kiểm soát lượng đường trong máu, hạn chế thèm ăn vặt.

Theo ThS.BS Lê Thị Minh Nguyệt (chuyên gia dinh dưỡng tại Hà Nội): "Ăn một bát yến mạch vào buổi sáng không chỉ cung cấp năng lượng ổn định mà còn tạo nền tảng tốt cho cả ngày dài, giảm nguy cơ dung nạp thừa calo từ những bữa phụ".

Gợi ý: Cháo yến mạch với sữa hạnh nhân, bánh pancake yến mạch, yến mạch trộn sữa chua và trái cây tươi.

Ngô - Ngôi sao giàu chất xơ và ít calo

Một bắp ngô cỡ vừa chỉ chứa khoảng 100-150 calo nhưng lại giàu chất xơ, vitamin nhóm B và kali. Ăn ngô giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón và tạo cảm giác no lâu.

Gợi ý: Ngô luộc ăn nhẹ, salad ngô trộn đậu đỏ, súp ngô gà.

Khoai lang - Bí quyết no lâu và giàu chất chống oxy hóa

Khoai lang có hàm lượng beta-carotene cao, vừa bảo vệ thị lực vừa giúp làm chậm lão hóa. Lượng chất xơ dồi dào cũng giúp giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế tiêu thụ thêm thực phẩm nhiều dầu mỡ.

Gợi ý: Khoai lang nướng, cháo khoai lang, khoai lang hấp ăn kèm sữa chua không đường.

Gạo lứt - Năng lượng bền bỉ cho cả ngày

Khác với gạo trắng, gạo lứt giữ lại lớp cám giàu vitamin nhóm B, khoáng chất và chất xơ. Quá trình tiêu hóa chậm hơn giúp cung cấp năng lượng kéo dài, giảm tình trạng đói nhanh sau bữa ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Phương Hoa nhận định: "Gạo lứt là lựa chọn thông minh cho những ai muốn kiểm soát cân nặng mà vẫn đảm bảo năng lượng. Khi kết hợp với rau củ và protein nạc, nó trở thành một bữa ăn cân bằng và lành mạnh".

Gợi ý: Cơm gạo lứt trộn rau củ, gạo lứt rang uống thay trà, cháo gạo lứt đậu xanh.

Khoai tây - Thực phẩm giảm cân bị "oan"

Khoai tây thường bị gắn mác gây tăng cân, nhưng thực tế, chúng ít calo, giàu kali và nhiều nước. Nếu chế biến đúng cách (luộc, hấp, nướng thay vì chiên rán), khoai tây có thể trở thành một phần trong chế độ giảm cân. Chất xơ trong khoai tây còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Gợi ý: Khoai tây nướng thảo mộc, súp khoai tây, salad khoai tây trộn dầu ô liu.

Khoai mỡ - "Vua" của các loại thực phẩm giảm cân

Khoai mỡ đứng đầu danh sách nhờ chứa mucin - một loại protein chất lượng cao có tác dụng hạ cholesterol, bảo vệ tim mạch và cải thiện chức năng tiêu hóa. Đặc biệt, 100g khoai mỡ chỉ có khoảng 57 calo nhưng lại rất no, giúp hạn chế ăn vặt.

Gợi ý: Canh khoai mỡ nấu tôm, chè khoai mỡ, khoai mỡ hấp chấm muối mè.

6 loại thực phẩm thiết yếu trên đều có đặc điểm chung: Giàu chất xơ, ít calo và nhiều dưỡng chất. Việc đưa chúng vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể.

Giảm cân bền vững không đến từ việc nhịn ăn kham khổ, mà từ sự lựa chọn thông minh. Khi biết cách tận dụng những thực phẩm quen thuộc như yến mạch, ngô, khoai lang, gạo lứt, khoai tây và đặc biệt là khoai mỡ, hành trình lấy lại vóc dáng sẽ trở nên nhẹ nhàng, an toàn và hiệu quả hơn.

