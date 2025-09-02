Tôi từng lo quần ống rộng khó mặc, nhưng giày thể thao đã thay đổi suy nghĩ ấy!

Khi làn gió đầu mùa mơn man lướt qua gò má, khi những bông hoa trên cành bắt đầu thi nhau khoe sắc, ta biết rằng mùa hè đã khẽ khàng gõ cửa. Mỗi năm xu hướng thời trang đều đổi thay, nhưng mùa hè năm nay, sự kết hợp giữa quần ống rộng và giày thể thao lại bất ngờ trở thành "con cưng" mới của giới mộ điệu.

Quần ống rộng tôn dáng, tạo cảm giác thon gọn và cao cấp, trong khi giày thể thao lại thoải mái, năng động. Khi hai item này kết hợp, luôn mang đến hiệu ứng thời trang bất ngờ. Dù là đi chơi dạo phố hay đi làm công sở, combo này đều dễ dàng giúp bạn trở thành tâm điểm. Hãy cùng khám phá những cách phối đồ thú vị với "cặp đôi vàng" này nhé!

1. Quần jean ống rộng + giày thể thao

Quần jean ống rộng vốn đã quá quen thuộc và dễ mặc, khi kết hợp với giày thể thao lại càng thêm mới mẻ.

Giày trắng

Màu trắng luôn mang lại sức hút thị giác đặc biệt. Một đôi giày thể thao màu trắng kết hợp với quần jean xanh đậm và áo thun trắng basic sẽ tạo nên set đồ vừa trẻ trung, vừa thanh lịch.

Giày vàng

Sắc vàng nổi bật khiến đôi giày trở thành điểm nhấn bắt mắt. Khi mix cùng quần jean ống rộng, tổng thể outfit trở nên sinh động, trẻ trung hơn. Nếu muốn thêm phần tươi mới, hãy chọn áo thun vàng để đồng điệu với màu giày.

Giày hồng

Tuy kén người mang nhưng giày thể thao màu hồng lại cực kỳ "nịnh mắt" các tín đồ thời trang. Chúng vừa giúp trẻ hóa phong cách, vừa tăng nét nữ tính. Hãy thử phối quần jean ống rộng màu tối với giày hồng và áo len mỏng tông hồng, bạn sẽ có một diện mạo vừa ngọt ngào vừa thanh lịch.

2. Quần trắng ống rộng + giày thể thao

Quần ống rộng màu trắng mang vẻ thanh thoát, tinh khôi, được ưu ái đặc biệt trong những ngày đầu hè.

Phối đồng màu

Một đôi giày thể thao màu trắng đi cùng quần trắng sẽ tạo nên tổng thể tối giản nhưng sang trọng. Bạn có thể kết hợp cùng áo len mỏng màu be, ghi nhạt, hoặc phá cách hơn với áo kẻ sọc, áo đen để outfit thêm sức sống.

Điểm xuyết màu sắc

Nếu sợ outfit toàn trắng quá nhạt nhòa, hãy dùng giày thể thao màu xanh, hồng hay xanh lá để làm điểm nhấn. Chỉ cần mix cùng áo đen hoặc trắng, tổng thể lập tức trở nên trẻ trung, hút mắt.

3. Quần tây ống rộng + giày thể thao

Quần tây ống rộng vốn mang nét thanh lịch, gọn gàng – thường là lựa chọn hàng đầu cho môi trường công sở. Nhưng khi kết hợp cùng giày thể thao, lại tạo ra sự pha trộn thú vị giữa trang trọng và casual .

Quần tây đen + giày trắng/be

Sự kết hợp này vừa phá vỡ sự nghiêm túc có phần nặng nề của quần tây đen, vừa giữ được sự thanh lịch cần có. Áo thun trắng đơn giản là lựa chọn hoàn hảo, vừa tiện lợi cho đi làm, vừa thoải mái cho dạo phố.

Quần tây xám + giày trắng

Xám vốn dĩ mang lại vẻ nhã nhặn, tinh tế. Khi phối cùng giày thể thao màu trắng, outfit vừa giữ được độ "high fashion" vừa cực kỳ dễ ứng dụng. Chỉ cần khoác thêm một chiếc sơ mi, bạn đã có ngay một set đồ công sở vừa thanh lịch, vừa hiện đại.

Combo quần ống rộng + giày thể thao chính là "mật mã thời trang đầu hè" năm nay. Từ quần jean, quần trắng cho đến quần tây, sự kết hợp này đều mang đến những phong cách khác nhau: khi thì trẻ trung năng động, khi thì thanh lịch tinh tế. Nếu muốn trở thành tâm điểm mùa hè, đừng quên thử công thức phối đồ "át chủ bài" này nhé!