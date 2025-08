"Ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika chăm ăn thực phẩm giàu collagen giữ da căng bóng: Toàn món quen mặt ở chợ Việt, phụ nữ ngoài 30 nên dùng

Ở tuổi 33, Mai Davika, "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" vẫn khiến hàng triệu người phải ngưỡng mộ bởi nhan sắc trong trẻo, làn da căng bóng không tì vết và vóc dáng mảnh mai như thiếu nữ đôi mươi. Không chỉ sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, Mai còn là biểu tượng sắc đẹp châu Á được săn đón bởi các thương hiệu lớn toàn cầu.

Vậy bí quyết gì đã giúp cô giữ mãi làn da căng mọng collagen như thuở đôi mươi? Câu trả lời nằm ở chính... chiếc thìa ăn mỗi ngày của cô!

Mai Davika chăm dùng thực phẩm giàu collagen để chống lão hóa từ bên trong

Theo chia sẻ trên các chương trình truyền hình và trang cá nhân, Mai Davika cực kỳ chú trọng chế độ ăn uống sạch, tự nhiên, đặc biệt ưu tiên những thực phẩm giàu collagen - thành phần thiết yếu giúp làn da duy trì độ đàn hồi, săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Một số "người bạn thân" trong chế độ ăn của cô bao gồm:

Trứng

Lòng trắng trứng chứa nhiều proline, một loại axit amin quan trọng giúp sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể. Ngoài ra, trứng cũng cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết để nuôi dưỡng da và tóc.

Trái cây có múi (cam, bưởi, chanh): Đây là nguồn vitamin C dồi dào, đóng vai trò xúc tác để tổng hợp collagen. Vitamin C còn giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ làn da khỏi tác động của ánh nắng và ô nhiễm.

Các loại quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi): Giàu chất chống oxy hóa, những loại quả này không chỉ giúp cải thiện kết cấu da mà còn làm giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho làn da phụ nữ sau tuổi 30.

Ngoài những món giàu collagen Mai Davika ăn, chị em có thể bổ sung thêm những món giàu collagen khác để trẻ khỏe thật lâu:

Cá hồi, cá thu, cá mòi: Những loại cá béo này cung cấp axit béo omega-3 giúp giữ ẩm cho da, đồng thời hỗ trợ màng tế bào da hoạt động hiệu quả, từ đó duy trì độ đàn hồi và ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ.

Xương hầm, nước hầm xương: Là nguồn collagen tự nhiên dồi dào, đặc biệt tốt cho phụ nữ từ 30 tuổi trở lên. Nước hầm xương còn chứa glucosamine và gelatin giúp cải thiện làn da, tóc, móng và thậm chí là khớp.

Đậu nành: Chứa genistein, một chất chống oxy hóa giúp kích thích sản xuất collagen, đẩy lùi enzyme phá hủy collagen tự nhiên trong cơ thể.

Các loại hạt (hạt bí, hạt chia, hạnh nhân, óc chó): Không chỉ tốt cho tim mạch, chúng còn cung cấp kẽm - một khoáng chất quan trọng giúp tái tạo tế bào và hỗ trợ sản xuất collagen.

Những thói quen ăn uống lành mạnh khác đáng học hỏi từ Mai Davika để chống lão hóa

Không chỉ ăn thực phẩm giàu collagen, Mai Davika còn duy trì một lối sống cực kỳ "healthy" khiến bao chị em phải ghen tị. Dưới đây là những nguyên tắc vàng trong chế độ ăn mà Mai luôn tuân thủ – và cũng là kim chỉ nam giúp phụ nữ sau 30 trẻ khỏe dài lâu:

Hạn chế đồ ăn nhanh, dầu mỡ, tinh bột và đường

Đây chính là thủ phạm hàng đầu gây lão hóa sớm, làm tăng tình trạng viêm da, mụn và mất cân bằng hormone. Mai nói không với những món ăn này, thay vào đó ưu tiên các món luộc, hấp, salad hoặc ăn theo khẩu phần nhỏ và tách biệt nhóm chất.

Uống nước suốt cả ngày

Mai luôn mang theo một chai nước riêng bên mình để nhắc nhở bản thân uống đủ nước. Uống từ 2-3 lít nước/ngày giúp da luôn ẩm mượt, thải độc tốt và hỗ trợ tiêu hóa.

Ăn nhiều rau xanh mỗi ngày

Từ cải bó xôi, súp lơ xanh, bắp cải cho đến các loại rau gia vị như rau mùi, ngò rí. Tất cả đều là nguồn cung vitamin A, C, E, K và chất xơ dồi dào, nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Nhiều người thường nói, Mai Davika đẹp vì "sinh ra đã là mỹ nhân". Nhưng nếu theo dõi kỹ chế độ ăn uống và sinh hoạt của cô, bạn sẽ hiểu, cái đẹp bền vững không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của kỷ luật, hiểu cơ thể và yêu bản thân mỗi ngày.

Và nếu bạn là phụ nữ sau tuổi 30, đừng chờ đến khi da chảy xệ, nếp nhăn xuất hiện mới cuống cuồng đi tìm collagen. Hãy học Mai Davika, chăm da từ bên trong bằng chế độ ăn giàu collagen và thói quen sống lành mạnh ngay từ bây giờ, để tuổi tác chỉ là con số và thanh xuân là một lựa chọn bạn có thể giữ lại cho chính mình.

(Nguồn ảnh: Internet)