LyLy lên tiếng khi bị Anh Tú "lơ" trong bài cảm ơn sau Ca Sĩ Mặt Nạ, tiết lộ lí do xóa ảnh ủng hộ Voi Bản Đôn

Chiều 18/12, Anh Tú đã tổ chức bữa tiệc thân mật để cảm ơn những cá nhân, tập thể đã đồng hành cùng anh trên hành trình mascot Voi Bản Đôn tại The Masked Singer, giúp anh bước lên vị trí vô địch. Không nằm ngoài dự đoán, "cô bạn thân" LyLy đã xuất hiện rạng rỡ với bó hoa tươi thắm cùng dòng chữ "LyLy chúc mừng Voi Bản Đôn".

Trước đó, Anh Tú từng gây xôn xao khi trong bài cảm ơn rất dài hậu chức vô địch tại mùa 2 The Masked Singer, anh cảm ơn tất cả mọi người... trừ LyLy. Điều này khiến fan của couple thắc mắc liệu có trục trặc gì trong mối quan hệ giữa cả 2?

LyLy có mặt chúc mừng Anh Tú chiều 18/12.

Đập tan mọi nghi ngờ, LyLy vui vẻ cho biết: "Không sao, em cũng cảm thấy rất dễ hiểu vì những lời cảm ơn đó dành cho những người đã giúp Tú rất nhiều, còn trong suốt quá trình dự thi, em cũng chưa giúp được nhiều cho Anh Tú." Cô cũng cho biết cô cũng đã nhắn tin, viết tâm thư nhiều cho Anh Tú sau khi chiến thắng, thế nên fan của "đôi hàng xóm" này hoàn toàn có thể yên tâm rồi nhé!

Trước đó, ngay trong đêm Chung kết The Masked Singer, sau khi Anh Tú được xướng tên là nhà vô địch, LyLy cũng đã chia sẻ bức ảnh vô cùng dễ thương. Dù ở xa nhưng cô vẫn hướng về "anh hàng xóm" đang tỏa sáng nơi sân khấu The Masked Singer. Tuy nhiên không rõ vì lí do gì mà sau đó LyLy lại xoá bài đăng này.

LyLy đăng ảnh ủng hộ Voi Bản Đôn xong... xóa vội hóa ra là vì do được phản ứng nhiều quá, sợ tranh spotlight của "anh hàng xóm".

LyLy chia sẻ lí do hết sức dễ thương về việc xóa ảnh này: "Em thấy mọi người phản ứng hơi nhiệt tình, em bị ngại nên em nghĩ rằng mình nên dành hết spotlight cho Voi Bản Đôn, tránh việc mọi người chuyển câu chuyện sang hướng khác."