Sunny Lukas nói ''Anh Yêu Em'' với LyLy ngay trước mặt Anh Tú, Trường Giang gọi nhà trai vùng lên "khẳng định chủ quyền"

Buổi họp báo ra mắt E.P LoveLy của LyLy có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, là những đồng nghiệp thân thiết của LyLy. Tất nhiên, không thể không nhắc đến sự hiện diện của "anh hàng xóm" Anh Tú, người "tri âm tri kỉ" của LyLy trong ngày quan trọng của sự nghiệp.

Sự xuất hiện của Anh Tú tại thảm đỏ khiến khán giả lập tức xôn xao. Những năm qua, dù chưa bao giờ lên tiếng công khai hay xác nhận chính thức song khán giả và đồng nghiệp dường như đều hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa Anh Tú và LyLy. Nữ ca sĩ còn cho biết trong quá trình thực hiện E.P LoveLy, cô phải cảm ơn "anh hàng xóm" vì đã "chịu đựng" những lúc cô cảm thấy tiêu cực và áp lực.

Buổi họp báo còn có một vị khách quốc tế: nam ca sĩ Sunny Lukas từ HongKong (Trung Quốc). Trong quá trình LyLy đến Trung Quốc dự thi The Next Stage, cô và Sunny Lukas có mối quan hệ thân thiết, thậm chí đến mức có giai đoạn nhiều người cho rằng nữ ca sĩ và Anh Tú đã "đường ai nấy đi". Sunny Lukas và LyLy từng có tiết mục song ca Golden Hour nhận sự chú ý của khán già Trung tại The Next Stage.

Bay đến Việt Nam để dự họp báo của LyLy, Sunny Lukas dành cho LyLy vô vàn lời khen: "Từ đầu em gặp chị, hình ảnh chị ôm đàn guitar và hát nhìn giống như Taylor Swift vậy. Còn bây giờ sau khi xem xong MV thì thấy chị như một diva, một nữ thần. Cảm ơn mọi người vì đã đến đây ủng hộ!". Sau đó, Sunny Lukas còn cố gắng nói câu tiếng Việt: "Anh yêu em" khiến cả khán phòng "hú hét", đặc biệt vì Anh Tú đang ngồi ở ngay trước mặt. Cũng có khả năng Sunny Lukas không hiểu rõ ràng về ý nghĩa câu "Anh yêu em", chỉ là kết quả của "chị Google"...

Trường Giang lập tức hùng hổ đứng dậy, kêu gọi Anh Tú phải "vùng lên" để "khẳng định chủ quyền". LyLy sau đó cũng thông qua buổi họp báo và xác nhận cô chỉ xem Sunny Lukas là một người em trai thân thiết.



Anh Tú cũng được MC Phát La yêu cầu hát song ca với LyLy song anh từ chối. Anh Tú khẳng định muốn mọi người tập trung và chú ý hoàn toàn cho LyLy, cho âm nhạc và sản phẩm

E.P LoveLy ra mắt vào tháng 20h00 ngày 10/10 trên tất cả các nền tảng âm nhạc. Đây là sản phẩm được LyLy hoàn thiện trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 dù cô đã nhen nhóm ý tưởng về E.P đầu tay từ 5 năm trước. Về tiêu đề của E.P - LoveLy - đây là một từ tiếng Anh thông dụng có nghĩa là ''dễ thương'', ''đáng yêu'', nếu chơi chữ một chút nếu tách riêng ''Love'' và ''Ly'' sẽ có nghĩa là ''yêu thương Ly''.

''Tôi không muốn nói quá nhiều về những khó khăn trong quá trình thực hiện E.P này vì tôi nghĩ ai cũng sẽ có những khó khăn riêng. Tôi càng không muốn kể lể để khán giả vì thương mình nên mới nghe. Tôi muốn dùng chính âm nhạc của mình để chinh phục người nghe, E.P lần này cũng như 1 món quà tinh thần dành tặng cho tất cả những người yêu quý mình và cả những ai chưa yêu quý mình'' - LyLy chia sẻ chân thành về E.P LoveLy.

Tình yêu luôn là chủ đề muôn thuở nhưng để khai thác và viết về tình yêu một cách thú vị thì lại là một câu chuyện khác. Cô chia sẻ về tình yêu trong các sáng tác của mình: ''Âm nhạc của LyLy không những dành cho 1 'ai đó' mà rất nhiều 'ai đó'. Bất cứ ai muốn chữa lành hay đơn giản chỉ là để thư giãn, LyLy hi vọng âm nhạc của Ly sẽ làm được điều này''.

Mọi người vẫn luôn tò mò về LyLy khi âm nhạc của cô không chỉ trong E.P LoveLy mà ở cả các tác phẩm khác phần lớn đều ngập tràn trong tình yêu mơ mộng, trong trẻo. LyLy cho biết: ''Trong tình yêu LyLy là 1 người tưởng chừng như lí trí nhưng bên trong là những cảm xúc đôi khi chính LyLy cũng không tự lí giải được. Giống như mọi người nhìn LyLy bên ngoài có vẻ rất yếu đuối nhưng thật ra Ly mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ. Hoặc ít ra LyLy luôn cố gắng mạnh mẽ. EP lần này cũng có thể nói là một cẩm nang khi yêu, cũng có thể nói là 1 quyển nhật kí ghi lại những cảm xúc khi yêu,...''.