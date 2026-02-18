Lý Tử Thất bất ngờ xuất hiện, thông báo "việc quan trọng"

Nữ YouTuber đình đám Trung Quốc Lý Tử Thất hiện sở hữu hơn 30 triệu lượt đăng ký trên YouTube, nhưng những năm gần đây, tần suất cập nhật kênh của cô đã giảm đi đáng kể, khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Trước thềm Tết Nguyên đán, Lý Tử Thất đã hiếm hoi nhận trả lời phỏng vấn, chia sẻ rằng hiện tại cô vẫn muốn dành thêm thời gian để ở bên cạnh bà nội, đồng thời tiếp tục thúc đẩy một việc mà đối với cô là "rất quan trọng".

Trong buổi phỏng vấn gần đây với chương trình "Xuất phát Xuân vãn" của đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Lý Tử Thất cùng người dẫn chương trình đều đeo những món đồ trang sức tinh xảo làm từ mây tre đan – một loại hình "di sản văn hóa phi vật thể". Cô chia sẻ rằng, di sản phi vật thể không phải là thứ gì đó cao siêu, xa vời mà nó hiện diện ngay trong nếp ăn, nếp ở, mặc, đi lại của chúng ta, tất cả đều đáng để thưởng thức và trải nghiệm.

Lý Tử Thất đã quay lại nhưng tần suất xuất hiện rất ít

Đối với tiến độ cập nhật kênh mà cộng đồng mạng quan tâm, Lý Tử Thất thú nhận rằng hiện cô vẫn mong muốn có thêm thời gian bên bà, quay trở lại trạng thái sống thuần khiết hơn. Đồng thời, cô cũng đang tiếp tục triển khai một "việc rất quan trọng" đối với bản thân.

Mặc dù Lý Tử Thất không giải thích rõ "việc quan trọng" đó là gì, nhưng cách đây không lâu, cô từng tiết lộ bản thân đang chuyển trọng tâm công việc sang hậu trường, dấn thân vào những dự án cụ thể nhằm tiếp sức cho sự phát triển của nông thôn.

Mới đây, cô chia sẻ muốn dành thời gian bên bà và thực hiện dự án của riêng mình

Lý Tử Thất tên thật là Lý Giai Giai, sinh năm 1990 tại Miên Dương, Tứ Xuyên. Cô là nhà sáng tạo nội dung tự thân và nhà sản xuất video ngắn nổi tiếng tại Trung Quốc. Các video của cô lấy chủ đề cuộc sống điền viên, trình diễn canh tác nông nghiệp truyền thống, cách làm ẩm thực cổ truyền, thêu Thục, mộc công và các nét văn hóa thủ công truyền thống khác của Trung Quốc. Phong cách video của cô hầu như không có lời thuyết minh, chủ yếu dùng hình ảnh để kể chuyện.

Kênh YouTube của Lý Tử Thất có số lượng đăng ký lên tới 30 triệu, đồng thời tích lũy hàng chục triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Weibo. Tầm ảnh hưởng của cô lan tỏa khắp trong và ngoài nước, được xem là một trong những nhân vật đại diện cho việc quảng bá nội dung mang phong cách Trung Hoa ra thế giới.

Nguồn: ETtoday