Lụy concert A80 với những hình ảnh ấm áp tại trạm khách A80: Tự hào Việt Nam

Dư âm của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vẫn còn ngân vang trong lòng người dân Thủ đô. Những bước chân uy nghiêm của đoàn quân đi qua Quảng trường Ba Đình, những tràng vỗ tay rộn ràng cùng tiếng reo hò cổ vũ như vẫn còn đâu đây, gợi nhắc về niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc dâng trào trong ngày hội lớn của dân tộc.

Trong không khí đặc biệt ấy, “Trạm khách A80: Tự hào Việt Nam” vinh dự được đồng hành cùng người dân qua suốt những ngày đại lễ với 15 điểm dừng chân trải khắp các tuyến đường. Nơi đây không chỉ đơn thuần là chỗ nghỉ ngơi, mà còn trở thành bến đỗ thân thương, nơi người dân có thể dừng chân, nghỉ ngơi, chờ đợi trong háo hức giây phút đoàn diễu binh đi qua.

Trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, hệ thống trạm khách Long Châu đã vận hành trên 5 tuyến đường trung tâm, mang đến cho người dân Thủ đô những khoảng nghỉ ngơi thoải mái giữa bầu không khí náo nức hướng về dịp Quốc khánh.

Những cựu chiến binh được các tình nguyện viên tại Trạm khách A80 Long Châu chăm sóc chu đáo.

Với sự đồng hành của Nhà thuốc Long Châu, "Trạm khách A80: Tự hào Việt Nam” mang đến không chỉ những chai nước mát, những chỗ nghỉ ngơi mà còn cả sự chăm sóc sức khỏe tận tình. Tại các trạm, đội ngũ nhân viên Long Châu luôn sẵn sàng đo huyết áp, thăm hỏi sức khỏe, hỗ trợ y tế cơ bản cho người dân và đặc biệt là các cựu chiến binh cao tuổi. Những ly nước được trao tận tay, lời dặn dò giữ gìn sức khỏe, cùng nụ cười thân thiện đã khiến bao người cảm thấy ấm lòng.

Hình ảnh các cựu chiến binh, những nhân chứng lịch sử được chăm sóc chu đáo tại trạm khách A80 càng trở nên xúc động hơn. Khi nhận chai nước mát, viên thuốc nhỏ hay lời hỏi thăm tận tình, họ đáp lại bằng nụ cười hiền hậu, cái bắt tay chặt hay ánh mắt rưng rưng xen lẫn sự tự hào. Mỗi cử chỉ ấy như một lời cảm ơn sâu sắc, một nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với hiện tại tươi sáng.

Một ly nước mát, một chiếc bánh lót dạ hay một lời hỏi han sức khỏe từ những tình nguyện viên nhà thuốc Long Châu đã đủ để họ mỉm cười hiền hậu, gật đầu cảm ơn, khoảnh khắc tri ân giản dị nhưng lắng đọng

Tại Trạm khách A80, người dân được chăm sóc y tế kịp thời trở thành điểm nhấn đầy xúc động.

Trong dòng người đổ về khu vực diễu binh, rất nhiều cụ già, cựu chiến binh và những người dân lớn tuổi đã tìm đến trạm khách A80 để nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc người dân được trao ly nước và hỏi thăm sức khỏe tại Trạm khách A80 khiến nhiều người xúc động. Long Châu đã góp phần để ngày hội lớn không chỉ rộn ràng niềm vui, mà còn chan chứa nghĩa tình

Tại các Trạm khách A80 Long Châu, không khí ngày hội trở nên đặc biệt hơn khi nơi đây trở thành bến đỗ thân quen để người dân nghỉ ngơi, lấy lại sức trong lúc chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ai cũng háo hức, ánh mắt dõi về phía xa, mong giây phút được chứng kiến những bước chân quân hành tiến về quảng trường.

Và rồi khoảnh khắc đáng chờ đợi cũng đến. Từng đoàn chiến sĩ tiến bước trong đội hình ngay ngắn, nhịp chân dứt khoát, hàng ngũ thẳng tắp. Màu áo xanh của lục quân, áo trắng hải quân, áo xanh dương cảnh sát biển… hòa cùng tiếng nhạc vang dội, tạo nên khung cảnh uy nghiêm và hùng tráng, như một bản nhạc hào hùng vang vọng giữa lòng Thủ đô.

Giữa dòng người hân hoan ngày lễ, Trạm khách A80 trở thành nơi dừng chân, người dân được quan tâm, chăm sóc tận tình. Một nụ cười, một ánh mắt rưng rưng cũng đủ nói thay ngàn lời cảm ơn

Trạm khách A80 Long Châu, bến đỗ thân thương để người dân nghỉ chân và cùng nhau chờ đón đoàn quân hùng dũng tiến qua.

Giữa tiếng reo hò rộn ràng, Trạm khách A80 - Long Châu hóa thành ‘khán đài thân thương’, nơi mọi người chung vui, chờ đoàn chiến sĩ đi qua.

Từ Trạm khách A80, bao ánh mắt dõi theo, bao trái tim tự hào hòa nhịp cùng từng bước chân đoàn quân diễu binh

Những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười rạng rỡ tại Trạm khách A80 đã gói trọn tình đồng đội xuyên thế hệ.

Người dân đứng dọc hai bên đường vỗ tay, reo hò không ngớt; những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ trong niềm tự hào. Các em nhỏ nhoài người về phía trước, ánh mắt long lanh khi nhìn thấy đoàn quân đi qua, còn những cựu chiến binh thì lặng lẽ đưa tay chào, nụ cười xen lẫn xúc động. Có người chậm rãi gật đầu, có người siết chặt tay những tình nguyện viên tại trạm như gửi gắm lời cảm ơn tất cả đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, nơi niềm vui hội ngộ giao thoa cùng niềm tự hào dân tộc.

Thông qua những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa, Long Châu không chỉ tiếp sức cho cộng đồng trong ngày hội lớn mà còn khẳng định sứ mệnh “chăm sóc sức khỏe cho người Việt”. Đó là sự chăm lo không chỉ ở những quầy thuốc thường ngày, mà còn hiện diện trong từng khoảnh khắc gắn kết cộng đồng, nơi tình cảm được sẻ chia và niềm tự hào được nhân lên.

Trạm khách A80 vì thế đã trở thành một phần ký ức đẹp của dịp Quốc khánh 80 năm nơi mỗi người dân, mỗi cựu chiến binh đều tìm thấy sự quan tâm ấm áp và niềm tin vào tương lai. Khi lễ diễu binh khép lại, trong lòng người dân vẫn còn đọng lại niềm tự hào, cùng ký ức ấm áp về những Trạm khách A80 nơi nhà thuốc Long Châu đã đồng hành, sẻ chia và chăm sóc sức khỏe trong ngày hội lớn.