Bắt giữ đối tượng Thái Văn Bình An sinh năm 1999

Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự Thái Văn Bình An, sinh năm 1999, nơi thường trú: Tổ 34, Khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm việc đối tượng An về hành vi cướp tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Tại cơ quan Công an, An khai vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 26/8 về tội trộm cắp tài sản. Đến khoảng khoảng 20h ngày 31/8, An lẻn vào nhà của ông Bùi Văn Mới (Địa chỉ: số 67/2 Miễu Ngói thuộc Tổ 34, Khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để trộm tài sản.

Lúc đó, An bị 2 người con ông Mới phát hiện, An lấy dao mang sẵn trong người đe dọa, khống chế buộc 2 người này đưa tiền cho An.

Khi không được đưa tiền và 2 người con của ông Mới tiếp tục tri hô để mọi người xung quanh giúp đỡ, An đã đâm vào chân 1 nạn nhân gây thương tích. Cùng lúc này ông Mới và 1 người hàng xóm xông vào phòng để truy bắt đối tượng. Trong lúc giằng co, An dùng dao đâm gây thương tích cho ông Mới, mặc dù bị thương, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, ông Mới và người hàng xóm đã khống chế bắt giữ An giao cho Công an xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.