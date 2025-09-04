Cháy dữ dội nhà 4 tầng ở phường An Lạc, TP HCM

CLIP: Hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng.

Ngày 4-9, Công an phường An Lạc (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà 4 tầng.

Đám cháy bùng lên dữ dội.

Hơn 7 giờ sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ phát ra từ sân thượng căn nhà 4 tầng ở đường đường số 4, phường An Lạc. Phát hiện cháy, người dân lập tức cắt cầu dao, đồng thời hô hoán dập lửa.

Những nỗ lực ban đầu bất thành, đám cháy bùng lên, người dân vội di dời tài sản tránh cháy lan.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Hỏa hoạn được dập tắt sau đó.

Theo người dân, căn nhà cháy là trụ sở công ty chuyên phân tích và kiểm tra chất lượng các sản phẩm thực phẩm.