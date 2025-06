Lưu Diệc Phi diện váy quây nhưng không ai chê

Vóc dáng của Lưu Diệc Phi từng không ít lần nhận ý kiến trái chiều. Do thuộc tạng người dễ tăng cân, cũng không chạy theo trào lưu "mình hạc xương mai" như nhiều mỹ nhân Cbiz nên Lưu Diệc Phi từng nhiều lần bị soi bắp tay to, bờ vai kém thon hay thân hình mũm mĩm khi diện váy cúp ngực tại các sự kiện. Thế nhưng, tại buổi công chiếu phim tài liệu The Serpenti: A Symbol of Eternity của BVLGARI - nhà tài trợ chính cho LHP Quốc tế Thượng Hải, nàng đại sứ toàn cầu đã hoàn toàn ghi điểm khi diện váy cúp ngực chỉ nhờ 1 thay đổi.

Lưu Diệc Phi thu hút mọi ống kính khi xuất hiện tại sự kiện. (Nguồn: Weibo)

Lựa chọn phong cách sang trọng, quý phái, Lưu Diệc Phi khoe vóc dáng thon gọn trong mẫu đầm cúp ngực ôm sát của thương hiệu Alex Perry. Thiết kế xẻ tà cao cùng quần tất đen và giày cao gót cũng giúp "thần tiên tỷ tỷ" tôn lên đôi chân sexy. Sự khéo léo trong việc lựa chọn trang phục lần này của nữ diễn viên nằm ở chiếc blazer khoác ngoài ton-sur-ton với váy, vừa tăng vẻ thanh lịch, trang nhã lại vừa giúp "hack" dáng thêm phần mảnh mai. Nàng đại sứ toàn cầu hoàn thiện tạo hình cùng bộ trang sức của BVLGARI.

Tạo hình gây sốt của Lưu Diệc Phi với vóc dáng nuột nà.

Ở bộ ảnh được PLV "nhá hàng" trước thềm sự kiện, Lưu Diệc Phi chỉ mặc mỗi mẫu váy cúp ngực mà không có blazer.

Với sự kiện lần này, Lưu Diệc Phi lựa chọn mái tóc xoã, được vuốt chải ngược ra sau kết hợp cùng layout makeup tông màu cam nude. Mỹ nhân sinh năm 1987 còn ghi điểm với khí chất thanh tao, nhẹ nhàng ngay cả qua ống kính cam thường.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc cũng như tạo hình "sang xịn mịn" lần này của Lưu Diệc Phi. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng nữ diễn viên thực sự đang trong giai đoạn siết cân để nhập đoàn phim mới nên vóc dáng thon thả cũng là điều dễ hiểu.