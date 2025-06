Mẫu Việt để mặt mộc lên bìa tạp chí quốc tế: Cảnh sắc miền Bắc Việt Nam đẹp hơn tranh

Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh đang là cái tên nổi bật của thế hệ người mẫu trẻ Việt Nam khi liên tiếp được "chọn mặt gửi vàng" bởi các NTK đẳng cấp quốc tế. Trước khi đăng quang The Face và dành suất trải nghiệm ở 6 kinh đô thời trang thế giới là Paris (Pháp), Milan (Ý), London (Anh), New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc), cô gái sinh năm 2002 mũm mĩm từng truyền cảm hứng cho nhiều người bởi câu chuyện thay đổi ngoại hình tích cực. Mới đây, chân dài 1m78 sở hữu gương mặt chuẩn high fashion, vừa tiếp tục ghi dấu thành tích mới với trang bìa quốc tế thứ 2 cùng Grazia - tạp chí dành cho phụ nữ danh tiếng đến từ Ý.

Tự hào hơn hết khi bộ ảnh lần này của tạp chí Grazia lựa chọn khai thác chủ đề thiên nhiên, di sản miền Bắc Việt Nam. Theo clip được đăng tải bởi Huỳnh Tú Anh, nữ người mẫu đã chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ khi cùng ekip tạp chí rong ruổi suốt 10 ngày liền, qua 4 tỉnh thành với gương mặt mộc hoàn toàn để hoàn thành bộ ảnh mang tên THE ASCENDING DRAGON (tạm dịch: Rồng Vươn Mình).

Huỳnh Tú Anh nói về cơ hội hợp tác đặc biệt cùng tạp chí Grazia (Nguồn @tuanhtheface).

"Men theo những dải đất xanh mướt của miền Bắc Việt Nam và những con ngõ rêu phong đậm dấu thời gian, một câu chuyện dần hiện lên, phản chiếu vẻ đẹp và sức mạnh lặng thầm của truyền thống. Ở đó, những dáng hình, mùi hương và ký ức dần mở ra, vang vọng quá khứ và đan cài tương lai. Đây là bức chân dung của một hành trình đang thành hình, chuyển mình giữa sự uyên thâm của di sản và lời hứa của những điều đang đến." - tạp chí Grazia giới thiệu về trang bìa và bộ ảnh với chủ đề Việt Nam.

Trang bìa được lựa chọn - theo Tú Anh chia sẻ - là bức ảnh khiến Giám đốc sáng tạo Dané Stohanovic xúc động bật khóc khi bắt được khoảnh khắc.

Xuyên suốt bộ ảnh, Grazia mang đến một bảng màu ấm, trầm tối vô cùng mộc mạc nhưng cài cắm kha khá các chất liệu dân gian, truyền thống của Việt Nam trong bối cảnh. Về phía nhân vật chính, Tú Anh lần lượt khoác lên người sáng tạo của các nhà mốt lừng danh, trong đó có không ít các thương hiệu nổi danh với di sản thủ công như: Loro Piana, Bottega Veneta, Dior, LOEWE...

Váy hoa Prada kết hợp cùng mũ raffia của Loro Piana.



Khăn silk và váy midi hoạ tiết kẻ sọc đồng điệu của Bottega Veneta.

Một bức hình với váy midi của Prada và sandal của Chloé.

Thời trang FERRAGAMO trong khung cảnh thiên nhiên miền Bắc Việt Nam.

Set đồ knit từ FITTED RUFFLED kết hợp cùng sandal Chloé, hoà quyện trong bảng màu cổ kính.

Váy hoạ tiết lông gà của LOEWE đồng điệu với "đạo cụ".

Một thiết kế từ NTK Việt Nam PHAN ĐĂNG HOÀNG.

Full look Noon By Noor.

Váy dài Dior xuất hiện bên bàn ghế nhựa dân dã.

Hiệu ứng thị giác từ outfit hoạ tiết kẻ sọc của Max Mara và đôi mule da cừu tinh xảo của Loro Piana.