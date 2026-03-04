Lương hưu giảm từ 22 triệu xuống còn 11 triệu, bà lão 62 tuổi bị cơ quan bảo hiểm giữ lại kiểm tra

Trong nhiều gia đình, tình thân đôi khi khiến ranh giới giữa yêu thương và trách nhiệm tài chính trở nên mờ nhạt. Sau cả đời chắt chiu, nhiều người lớn tuổi vẫn sẵn sàng hy sinh vì con cháu. Họ nghĩ rằng mình chỉ "giúp một tay", không lường hết những rủi ro pháp lý phía sau. Và khi biến cố xảy ra, người chịu thiệt thòi nhất lại chính là họ. Câu chuyện của bà Vương Huệ Trân (Hồ Nam, Trung Quốc) là một ví dụ như vậy.

Ở tuổi 62, bà sống dựa vào khoản lương hưu 6.000 tệ mỗi tháng (khoảng 22,9 triệu đồng). Số tiền không quá dư dả nhưng đủ để bà sinh hoạt ổn định và thỉnh thoảng phụ giúp con gái. Thế nhưng một buổi tối, khi con gái kiểm tra tài khoản ngân hàng của mẹ, cô bàng hoàng phát hiện số tiền nhận được trong tháng chỉ còn 2.900 tệ (khoảng 11 triệu đồng).

Hơn một nửa lương hưu đã biến mất, khi được hỏi, bà chỉ nhẹ nhàng nói có thể hệ thống gặp trục trặc. Nhưng thực tế, suốt một tháng trước đó, con gái đã nhận ra nhiều điều bất thường. Mẹ không còn rủ cô đi ăn khi lĩnh lương, hạn chế ra ngoài mua sắm, dùng lại khăn cũ đã sờn, từ chối mua áo len mới dù chiếc cũ đã thủng lỗ. Ngay cả món bánh đậu xanh yêu thích bà cũng không còn mua, chỉ nói rằng ăn ngọt không tốt cho sức khỏe.

(Ảnh minh hoạ)

Nghi ngờ có chuyện, cô đưa mẹ đến cơ quan bảo hiểm xã hội để tìm hiểu. Sau khi tra cứu, nhân viên đã giữ bà lại để kiểm tra và sau đó thông báo lương hưu của bà đang bị khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho một khoản vay 180.000 tệ (hơn 687 triệu đồng). Theo hợp đồng, mỗi tháng bà bị trừ 3.100 tệ (khoảng 11,8 triệu đồng) để trả thay cho người vay do bên vay mất khả năng thanh toán.

Người vay chính là Vương Lỗi - con trai của em trai bà. Hai năm trước, Vương Lỗi muốn mở nhà hàng và cần người bảo lãnh để vay vốn. Anh ta thuyết phục bà rằng chỉ là "ký cho đủ hồ sơ", hứa sẽ trả đúng hạn, không để bác liên lụy. Tin tưởng cháu, bà ký tên mà không suy nghĩ nhiều.

Nhưng nhà hàng làm ăn thua lỗ và phải đóng cửa. Vương Lỗi bắt đầu chậm trả, rồi ngừng hẳn. Theo quy định, ngân hàng có quyền yêu cầu người bảo lãnh thanh toán toàn bộ khoản nợ. Với mức trừ 3.100 tệ (khoảng 11,8 triệu đồng) mỗi tháng, bà có thể phải mất 5-6 năm mới trả xong nếu người vay không khôi phục nghĩa vụ.

Về nhà, bà bật khóc, bà giấu con vì sợ con lo lắng, âm thầm cắt giảm chi tiêu để xoay xở. Người con vừa giận vừa thương. Giận vì mẹ quá cả tin, nhưng thương vì cả đời bà luôn hy sinh cho gia đình từ những đêm làm thêm kiếm tiền nuôi con học đại học, bán sợi dây chuyền vàng duy nhất để đóng học phí, đến những năm tháng chăm chồng bệnh nặng không một lời than thở.

(Ảnh minh hoạ)

Không chấp nhận để mẹ tiếp tục chịu thiệt, cô liên hệ với cậu ruột để yêu cầu cung cấp thông tin của Vương Lỗi, tìm luật sư hỏi về quyền truy đòi của người bảo lãnh, đồng thời quay lại cơ quan bảo hiểm xã hội để hỏi về khả năng thương lượng giảm mức khấu trừ.

Qua mạng xã hội, cô phát hiện Vương Lỗi không hề "đi làm xa" như gia đình nói mà đang mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong thành phố. Cô tìm đến tận nơi. Trước sự chất vấn, anh ta thừa nhận việc kinh doanh thua lỗ nhưng không thể phủ nhận trách nhiệm. Cô yêu cầu anh ta tìm việc ổn định và mỗi tháng phải trả ít nhất 1.500 tệ (khoảng 5,2 triệu đồng). Nếu không, cô sẽ tiến hành khởi kiện.

Dưới áp lực đó, Vương Lỗi đã gọi điện cho ngân hàng cam kết khôi phục trả nợ. Ba tháng sau, sau nhiều lần thương lượng, anh ta bắt đầu trả đều 1.200 tệ/tháng (khoảng 5,7 triệu đồng). Nhờ vậy, mức khấu trừ lương hưu của bà không còn bị trừ toàn bộ như trước. Khoản nợ 180.000 tệ (hơn 687 triệu đồng) vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhưng ít nhất trách nhiệm đã dần được đặt lại đúng chỗ.

Sau biến cố, hai mẹ con trở nên gắn bó hơn. Họ thống nhất rằng từ nay mọi quyết định tài chính lớn đều phải bàn bạc kỹ lưỡng, người mẹ cũng không còn giấu giếm khó khăn một mình. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh về rủi ro của việc bảo lãnh vay tiền. Một chữ ký có thể trở thành gánh nặng nhiều năm trời. Trong gia đình, yêu thương không đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện. Sự minh bạch, trao đổi thẳng thắn và hiểu biết pháp lý mới là cách bảo vệ nhau tốt nhất.

Câu chuyện để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc về gia đình. Trong không ít gia đình, thế hệ lớn tuổi luôn quen với việc hy sinh và chịu đựng. Họ sợ làm phiền con cái, sợ khiến gia đình bất hòa nên chọn cách im lặng, tự mình gánh vác. Nhưng chính sự im lặng ấy đôi khi lại đẩy họ vào thế cô đơn và rủi ro lớn hơn. Gia đình không chỉ là nơi yêu thương, mà còn phải là nơi chia sẻ và cùng nhau chịu trách nhiệm.

Cuối cùng, gia đình không chỉ là nơi cho đi vô điều kiện, mà còn là nơi cùng nhau học cách nói thật, hỏi han và quan tâm kịp thời. Nếu người con không tinh ý nhận ra những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt của mẹ, khoản nợ ấy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trong sự cam chịu. Chính sự quan sát, chủ động và đồng hành đã giúp người mẹ không còn một mình đối diện với gánh nặng.

Theo Sohu