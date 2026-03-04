Điểm danh các ngành học thu hút 2k8 xét học bổng sớm vào UEF

Thống kê mới nhất cho thấy 10 ngành học dẫn đầu lượng quan tâm xét học bổng sớm của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Đây là các lĩnh vực có tính ứng dụng cao, cơ hội nghề nghiệp rộng mở và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế hiện đại.

Xu hướng chọn ngành học của 2k8 thiên về tính thực tế, ứng dụng và công nghệ

Top ngành thí sinh quan tâm xét học bổng

Hiện đang dẫn đầu về số lượt đăng ký xét học bổng sớm là quản trị kinh doanh, chiếm khoảng 15% tổng số đăng ký. Tiếp theo là ngành marketing với khoảng 10% tổng số lượng đăng ký xét và luật với xấp xỉ 8%.

Nhóm tiếp theo gồm tài chính - ngân hàng, truyền thông đa phương tiện và công nghệ thông tin. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về tâm lý học, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngôn ngữ Anh và kế toán.

Quản trị kinh doanh tiếp tục giữ thế "thượng phong" trên bản đồ xu hướng ngành học

Theo thống kê, có đến hơn 50% tổng số lượng đăng ký học bổng sớm ở top 10 ngành xu hướng, cho thấy sự tập trung rất rõ vào những lĩnh vực có tính ứng dụng cao và cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Điểm đáng chú ý là cấu trúc top 10 không thiên lệch về một lĩnh vực duy nhất mà trải rộng từ kinh tế - quản trị, tài chính, pháp luật đến công nghệ, truyền thông, ngôn ngữ và khoa học

xã hội. Đây đều là những ngành có biên độ nghề nghiệp linh hoạt, cho phép sinh viên thích ứng trước những thay đổi nhanh của thị trường lao động.

Nhận diện xu hướng chọn ngành của thí sinh

Khi đặt các con số trên trong bối cảnh thị trường nhân lực hiện nay, có thể thấy sự tương thích rõ rệt. Theo nhiều báo cáo nhân lực trong và ngoài nước, nhóm ngành kinh tế - kinh doanh, marketing, tài chính, logistics và công nghệ thông tin tiếp tục nằm trong nhóm có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số và mở rộng thương mại quốc tế.

Quản trị kinh doanh, marketing chiếm đa số đăng ký cho thấy sức hút bền vững của khối ngành kinh doanh. Đây là lựa chọn mang tính "mở", cho phép người học phát triển theo nhiều hướng: quản lý, thương hiệu, khởi nghiệp, thương mại điện tử hay kinh doanh quốc tế.

UEF có nhiều hoạt động đồng hành giúp thí sinh đưa ra lựa chọn phù hợp

Sự hiện diện nổi bật của công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện phản ánh xu thế kinh tế số và sáng tạo nội dung đang tăng tốc. Thế hệ Gen Z phát triển trong môi trường công nghệ, do đó việc lựa chọn ngành gắn với dữ liệu, nền tảng số và truyền thông đa kênh là quyết định có cơ sở.

Bên cạnh đó, nhóm ngành luật và tâm lý học ghi nhận lượng đăng ký trong top các ngành cho thấy mối quan tâm ngày càng lớn đến yếu tố pháp lý và sức khỏe tinh thần trong xã hội hiện đại. Ngôn ngữ Anh duy trì vị trí trong top 10 cũng là minh chứng cho nhu cầu hội nhập và làm việc trong môi trường quốc tế.

"Đi trước một bước" giữ lợi thế cạnh tranh vào đại học

Với lượng hồ sơ đăng ký xét học bổng trong đầu năm 2026 cho thấy một thay đổi rõ nét: thí sinh không chờ đến khi có điểm thi mới bắt đầu cân nhắc mà chủ động hoạch định tương lai từ rất sớm.

Xét học bổng sớm mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Trước hết là giá trị tài chính, giúp giảm áp lực học phí ngay từ năm đầu đại học. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để thí sinh "giữ chỗ" ở ngành học mong muốn, đồng thời xác lập mục tiêu rõ ràng cho chặng nước rút cuối cấp.

Thí sinh có cơ hội nhận học bổng sớm lên đến 100% tại UEF

Chương trình học bổng sớm của UEF, thí sinh sớm có cơ hội nắm bắt và tìm hiểu sớm các ưu điểm đào tạo song ngữ, hợp tác doanh nghiệp, cơ hội thực tập quốc tế. Đồng thời, thí sinh được tiếp cận cơ hội hỗ trợ học phí, tư vấn định hướng nghề nghiệp, xây dựng lộ trình học tập và kết nối với môi trường học tập mang tính hội nhập.

UEF nhận đăng ký xét học bổng sớm bằng kết quả học kỳ 1 lớp 12 đến trước 31/5/2026.

Thí sinh đăng ký xét học bổng sớm tại đây: https://xettuyenhocbong.uef.edu.vn/register