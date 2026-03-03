Chuyển nhầm 20 triệu tiền học phí, nam sinh Hà Nội "mất ăn mất ngủ" 3 ngày liền

Buổi tối cuối tuần, khi vừa hoàn tất thủ tục đóng học phí học kỳ mới, Minh - sinh viên năm hai tại một trường đại học ở Hà Nội mới thở phào nhẹ nhõm. Số tiền 20 triệu đồng đó là khoản bố mẹ ở quê gom góp và vay thêm họ hàng, vừa được cậu chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng. Nhưng chỉ vài phút sau, khi kiểm tra lại thông tin người nhận, Minh chết lặng khi cậu đã nhập sai một số trong dãy tài khoản. Tiền đã chuyển đi nhưng tài khoản nhận không phải phòng tài chính của trường.

Ba ngày sau đó, Minh gần như "mất ăn mất ngủ". Từ lúc phát hiện sai sót, tay cậu sinh viên run lên, tim đập thình thịch. 20 triệu đồng không phải con số nhỏ với một gia đình thuần nông. Đó là tiền học phí, tiền thuê trọ và cả sinh hoạt phí dự phòng cho vài tháng tới.

Ngay trong đêm, Minh gọi lên tổng đài ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ. Nhân viên hướng dẫn lập tra soát, đồng thời cho biết phải chờ phía ngân hàng liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Minh cũng gửi email cho phòng tài chính nhà trường, trình bày sự việc và xin gia hạn đóng học phí. Nhưng trạng thái của các bên lúc đó vẫn là phải chờ đợi.

Ngày thứ nhất trôi qua trong trạng thái lo lắng tột độ. Minh không dám kể với bố mẹ vì sợ hai người thêm áp lực, đến lớp nhưng đầu óc trống rỗng, liên tục kiểm tra điện thoại chờ cuộc gọi từ ngân hàng. Đêm xuống, Minh gần như thức trắng, nghĩ đến đủ tình huống xấu nhất như người nhận không hợp tác, tiền không thể thu hồi hoặc thủ tục kéo dài quá hạn đóng học phí.

Ngày thứ hai, Minh chủ động đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để nộp thêm giấy tờ xác nhận giao dịch. Cậu được thông báo ngân hàng đã liên hệ được với người nhận - một phụ nữ trung niên ở tỉnh khác và đang chờ phản hồi. Tia hy vọng le lói nhưng vẫn đầy bất an.

Đến chiều ngày thứ ba, điện thoại của Minh cuối cùng cũng reo. Phía ngân hàng thông báo người nhận xác nhận đó là khoản tiền chuyển nhầm và đồng ý hoàn trả toàn bộ. Chỉ ít phút sau, tài khoản của Minh hiện thông báo cộng lại 20 triệu đồng.

Sự việc khép lại may mắn, nhưng đủ để Minh rút ra bài học nhớ đời về sự cẩn trọng trong giao dịch tài chính. Trong thời đại chuyển khoản chỉ mất vài giây, sai một thông tin nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Không phải trường hợp nào người nhận cũng thiện chí hoàn trả. Nhiều vụ việc đã kéo dài hàng tuần, thậm chí phát sinh tranh chấp pháp lý khi người nhận cố tình không hợp tác.

Với sinh viên, mỗi khoản tiền đều gắn với mồ hôi công sức của gia đình. Áp lực tâm lý khi làm mất một khoản lớn đôi khi còn nặng nề hơn giá trị vật chất của nó. Sau sự cố, Minh thay đổi thói quen, luôn kiểm tra kỹ tên người nhận hiển thị trên hệ thống, xác nhận lại với đơn vị thu phí và đọc lại toàn bộ thông tin trước khi bấm nút chuyển tiền.

Lời khuyên và hướng dẫn khi chuyển nhầm tiền

Trong trường hợp lỡ chuyển nhầm tiền, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và hành động càng sớm càng tốt. Người chuyển tiền cần ngay lập tức liên hệ tổng đài hoặc đến trực tiếp ngân hàng để yêu cầu tra soát giao dịch. Càng thông báo sớm, khả năng thu hồi càng cao vì ngân hàng có thể kịp thời phong tỏa hoặc liên hệ với bên nhận.

Tiếp theo, nên lưu giữ đầy đủ bằng chứng như biên lai điện tử, ảnh chụp màn hình giao dịch, thời gian chuyển khoản và nội dung chuyển tiền. Đây là cơ sở để ngân hàng làm việc với bên nhận và hỗ trợ xử lý. Nếu biết thông tin người nhận, có thể chủ động liên hệ một cách lịch sự, thiện chí để đề nghị hoàn trả.

Trong trường hợp người nhận không hợp tác, người chuyển tiền có quyền gửi đơn đề nghị ngân hàng hỗ trợ và, nếu cần thiết, trình báo cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp sẽ được xử lý thông qua ngân hàng nếu hai bên thiện chí.

Để phòng tránh rủi ro, người dùng nên tập thói quen kiểm tra kỹ tên người thụ hưởng hiển thị trên hệ thống trước khi xác nhận giao dịch, ưu tiên quét mã QR chính thức từ đơn vị thu phí thay vì nhập tay số tài khoản và đặc biệt không vội vàng chuyển tiền khi đang phân tâm.