Mẹ có thấy đứa trẻ ngoan ngoãn nhà mình càng lớn càng khó dạy bảo hơn?

“Con cái gì mà càng lớn càng không nghe lời? Nói vài câu là cãi lại, tức muốn đau tim!”

Trong một buổi họp mặt cuối tuần, lời than thở của chị Lý nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ các bậc phụ huynh xung quanh. Trên các nhóm chat nuôi dạy con, những câu hỏi tương tự xuất hiện gần như mỗi ngày.

Từ một em bé ngoan ngoãn nép vào lòng cha mẹ, bỗng chốc trở thành “chiến binh nhỏ” sẵn sàng phản bác mọi lời nhắc nhở - sự thay đổi ấy khiến không ít gia đình rơi vào khủng hoảng. Vậy làm sao để hóa giải cuộc “biến hình” này trong mối quan hệ cha mẹ và con cái?

1. Cãi lại không hẳn là nổi loạn, mà là tuyên ngôn trưởng thành

Nghiên cứu thần kinh học cho thấy, vùng vỏ não trước trán (chịu trách nhiệm kiểm soát hành vi và ra quyết định) ở thanh thiếu niên phát triển chậm hơn so với hệ viền (liên quan đến cảm xúc). Sự chênh lệch này khiến các em vừa khao khát độc lập, vừa chưa đủ khả năng kiểm soát cảm xúc.

Khi một đứa trẻ 12 tuổi lớn tiếng phản đối mẹ vì không muốn mặc chiếc áo đã được chuẩn bị sẵn và nói: “Bố mẹ chẳng hiểu gì về thời trang cả!”, điều đó không chỉ là hỗn láo. Đó còn là tín hiệu cho thấy ý thức về bản thân đang thức tỉnh.

Các chuyên gia tâm lý phát triển chỉ ra rằng, từ 7–15 tuổi là giai đoạn quan trọng để trẻ xây dựng “ranh giới cá nhân”. Việc cãi lại, ở một mức độ nào đó, chính là cách trẻ dùng ngôn ngữ để xác lập không gian tâm lý an toàn của mình.

Một khảo sát theo dõi của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Gia đình (Đại học Sư phạm Bắc Kinh) cho thấy 85% thanh thiếu niên từng phản bác cha mẹ như một cách khẳng định giá trị bản thân. Giống như măng tre phải đội đất đá để vươn lên, mỗi lần “cãi lại” cũng là một tuyên bố: “Con muốn được nhìn nhận như một cá thể độc lập.”

2. Giao tiếp sai cách có thể làm xung đột gia tăng

“Đưa điện thoại đây ngay!”

“Con nhìn bạn mà học tập đi!”

Những câu nói mang tính mệnh lệnh như vậy rất phổ biến trong các cuộc tranh cãi gia đình.

Theo số liệu từ Trung tâm Hướng dẫn Giáo dục Gia đình Thượng Hải, 70% mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái bắt nguồn từ kiểu giao tiếp một chiều – cha mẹ nói, con nghe. Khi người lớn quen dùng “con phải…” thay vì “mẹ cảm thấy…”, quen phán xét hơn là lắng nghe, trẻ dễ cảm thấy bị phủ nhận thay vì được thấu hiểu.

Một bé gái 14 tuổi từng viết trong nhật ký: “Mỗi lần mẹ mở miệng, con biết chắc mình lại bị chê.” Khi trẻ hình thành tâm lý phòng vệ trước, cuộc trò chuyện đã mặc định trở thành cuộc đối đầu.

Các chuyên gia giáo dục cho biết, khi cha mẹ chuyển từ câu nói mang tính chỉ trích như:

“Con lúc nào cũng vô trách nhiệm!” sang cách diễn đạt theo hướng “tôi”: “Mẹ lo lắng khi thấy con thức khuya chơi điện thoại”, nguy cơ xung đột có thể giảm đáng kể.

3. Chuyển đối đầu thành đối thoại

Tại một trường trung học ở Hàng Châu (Trung Quốc), một giáo viên tâm lý đã áp dụng mô hình “giờ tranh biện gia đình”. Cha mẹ và con cái lần lượt trình bày quan điểm, mỗi người có thời gian nói ngang nhau. Sau ba tháng, những gia đình từng căng thẳng thường xuyên đã bắt đầu có thể chia sẻ chuyện học tập và cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Chìa khóa nằm ở việc tạo ra một môi trường an toàn để bày tỏ ý kiến.

Các chuyên gia gợi ý phương pháp “lắng nghe ba bước”:

1. Dùng ánh mắt, cử chỉ để thể hiện sự chú ý.

2. Lặp lại ý con theo cách xác nhận: “Ý con là…”

3. Sau đó mới chia sẻ cảm nhận của mình.

Khi một cậu bé 13 tuổi nói: “Bố mẹ chẳng quan tâm đến con!”, thay vì phản bác ngay, người mẹ nhẹ nhàng đáp: “Con cảm thấy bố mẹ chỉ chú ý đến điểm số thôi, đúng không?”

Chỉ một câu xác nhận ấy cũng đủ khiến cánh cửa đang đóng chặt trong lòng trẻ hé mở.

Kết

Trẻ lớn lên không phải là trở nên “khó dạy”, mà là đang học cách trở thành chính mình. Nếu cha mẹ coi mỗi lần cãi lại là một cơ hội để hiểu con hơn, thay vì một trận chiến phải thắng, thì mối quan hệ gia đình sẽ không còn là chiến trường, mà trở thành nơi cả hai cùng trưởng thành.

Nguồn: Sohu