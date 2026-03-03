Đồng nghiệp vay tiền không trả, người EQ thấp làm ầm lên, người EQ cao chỉ cần 1 chiêu khiến đối phương tự giác rút ví

Trong môi trường công sở, chuyện đồng nghiệp vay tiền không còn hiếm. Có người vay vài trăm nghìn, có người vay vài triệu với lời hứa "mai trả", "cuối tháng chuyển". Nhưng rồi hết cuối tháng này đến cuối tháng khác, tiền vẫn bặt vô âm tín.

Trước tình huống ấy, có người chọn cách làm ầm lên giữa phòng làm việc, nói bóng gió trên mạng xã hội, thậm chí kéo thêm người vào "chứng kiến". Nhưng cũng có người chỉ cần một cách xử lý nhẹ nhàng mà hiệu quả, khiến đối phương tự động rút ví mà không cần căng thẳng.

Vấn đề không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ mà nằm ở cách quản lý cảm xúc và bảo vệ ranh giới của mình. Phản ứng phổ biến nhất khi bị "bùng" tiền của nhiều người là bức xúc. Người có EQ thấp thường để cảm xúc dẫn đường. Họ nhắn tin dồn dập: "Bao giờ trả?", "Định quỵt à?", hoặc nói thẳng giữa chỗ đông người: "Tiền tôi đâu?".

Cách này có thể khiến họ xả được giận, nhưng hệ quả là mối quan hệ công việc trở nên gượng gạo. Văn phòng vốn là nơi phải phối hợp lâu dài. Khi sự việc bị đẩy lên cao trào, không khí làm việc dễ bị ảnh hưởng, chưa kể người vay tiền có thể chuyển sang trạng thái phòng thủ hoặc né tránh, khiến việc đòi tiền càng khó hơn.

Nhiều người nghĩ rằng phải "mạnh" thì người khác mới sợ và trả tiền. Nhưng trong thực tế, áp lực công khai thường khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm, từ đó phản ứng tiêu cực hoặc trì hoãn thêm.

Ngay cả cách đòi tiền cũng có thể tiết lộ EQ của bạn (Ảnh minh họa)

Người EQ thì khác. Người có EQ cao hiểu rằng mục tiêu cuối cùng là lấy lại tiền, không phải thắng trong một cuộc tranh cãi. Thay vì công kích, họ dùng một "chiêu" đơn giản là đặt ra mốc thời gian cụ thể và nhắc lại một cách bình tĩnh, riêng tư.

Ví dụ, thay vì nói "Bao giờ trả?", họ sẽ nói: "Tuần này mình đang cần xoay tiền, bạn chuyển giúp mình trước thứ Sáu nhé".

Câu nói này có ba điểm quan trọng. Thứ nhất, nó xác định rõ thời hạn. Thứ hai, nó nhấn mạnh nhu cầu thực tế của người cho vay, chứ không phải công kích đạo đức người vay. Thứ ba, nó được nói trong không gian riêng, tránh làm đối phương mất mặt.

Khi được đặt vào một khung thời gian rõ ràng, người vay khó có thể tiếp tục trì hoãn mà không cảm thấy áy náy. Việc nhấn mạnh "mình đang cần" cũng khiến họ nhận ra đây không phải khoản tiền dư dả có thể quên đi.

Con người thường có xu hướng né tránh những việc gây áp lực cảm xúc. Nếu bị công kích, họ sẽ tập trung bảo vệ lòng tự trọng thay vì giải quyết vấn đề. Nhưng nếu được nhắc nhở trong sự tôn trọng, họ dễ quay về với trách nhiệm của mình hơn. Ngoài ra, việc đưa ra mốc thời gian cụ thể giúp chuyển câu chuyện từ cảm xúc sang thỏa thuận. Đây là khác biệt lớn giữa phản ứng bộc phát và xử lý có chiến lược.

Người EQ cao cũng sẵn sàng nhắc lại lần hai, lần ba nếu cần, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. Họ không nói nhiều, không lan truyền câu chuyện cho cả văn phòng, chỉ tập trung vào việc đạt được kết quả.

Người EQ cao sẽ chủ động đặt ra mốc thời gian cụ thể và nhắc lại một cách bình tĩnh, riêng tư (Ảnh minh họa)

EQ cao không đồng nghĩa với việc chịu đựng hay bỏ qua. Ngược lại, đó là khả năng bảo vệ quyền lợi của mình mà không làm tổn hại đến môi trường chung. Nếu sau nhiều lần nhắc nhở lịch sự mà đối phương vẫn không trả, người có EQ cao sẽ cân nhắc không tiếp tục cho vay và điều chỉnh mức độ thân thiết, thay vì nuôi ấm ức trong lòng.

Cuối cùng, tiền bạc luôn là phép thử của mối quan hệ. Một người trưởng thành về cảm xúc hiểu rằng đôi khi chỉ cần một câu nói đúng cách, đúng thời điểm, là đủ để người khác tự giác rút ví. Và quan trọng hơn, họ biết cách đòi lại tiền mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp của chính mình.