Phụ huynh đội mưa chờ nộp hồ sơ lớp 10 cho con từ 1-2h sáng: Nhà trường lên tiếng

Đêm 2/3, rạng sáng 3/3, tại Trường THPT Phan Bội Châu (Hà Đông, Hà Nội), hàng trăm phụ huynh đã xếp hàng xuyên đêm chờ nộp hồ sơ, giữ chỗ vào lớp 10 năm học 2026-2027 cho con. Có người đến từ 23h ngày 2/3, nhiều phụ huynh khác có mặt từ 1-2h sáng 3/3, mang theo ghế, áo mưa, ngồi chờ trước cổng trường khi trời còn tối bất chấp trời trở lạnh, thậm chí đổ mưa.

Phụ huynh tự lập danh sách theo thứ tự đến trước để "giữ suất" nộp hồ sơ khi trường mở cửa. Đến rạng sáng, danh sách đã lên tới hơn 100 người và tiếp tục tăng lên gần 300 người vào buổi sáng. Hình ảnh phụ huynh đội mưa, thức trắng đêm chờ làm thủ tục khiến dư luận xôn xao, nhiều ý kiến băn khoăn về việc vì sao giữa thời điểm đã có quy định tuyển sinh trực tuyến, vẫn xảy ra cảnh xếp hàng thâu đêm như vậy.

Phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm đến sáng để nộp hồ sơ cho con tại trường THPT Phan Bội Châu (Hà Nội). Ảnh: Thanh Hằng/VnExpress

Một số phụ huynh cho biết họ đăng ký như phương án dự phòng trong bối cảnh kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh cao. Trường được phản ánh có thu khoản phí ghi danh giữ chỗ 1,2 triệu đồng và sẽ hoàn lại nếu học sinh đỗ công lập.

Nhà trường nói gì?

Trao đổi với Báo Phụ Nữ Việt Nam, đại diện bộ phận tuyển sinh nhà trường cho biết đang ưu tiên xử lý hồ sơ theo số thứ tự đã phát trong sáng 3/3. Nhà trường bắt đầu làm việc từ 7h nên không nắm được phụ huynh có mặt từ thời điểm nào trong đêm. Những trường hợp đủ điều kiện có thể được hỗ trợ nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến.

Trong khi đó, trả lời trên VnExpress, ông Vũ Thành Thái - Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu khẳng định trường tuyển sinh bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, không yêu cầu phụ huynh phải xếp hàng qua đêm. Ông cho rằng tình trạng này có thể xuất phát từ tâm lý lo lắng, truyền tai nhau của phụ huynh. Hiệu trưởng cũng cho biết giáo viên sẽ làm việc đến 18-19h để giải quyết hồ sơ và từ những ngày sau sẽ tiếp nhận đăng ký online.

Trường THPT Phan Bội Châu (Khu đô thị Văn Quán, Hà Nội). Ảnh: Internet

Liên quan sự việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ chỉ đạo rà soát hoạt động tuyển sinh của nhà trường, đồng thời nhấn mạnh các trường tư thục phải thực hiện tuyển sinh trực tuyến theo đúng quy định.

Được biết, năm học 2026-2027, trường THPT Phan Bội Châu dự kiến tuyển 12 lớp khối 10 với hơn 420 học sinh, gồm lớp chất lượng cao, lớp chọn và lớp cơ bản. Trường áp dụng ba hình thức tuyển sinh, bao gồm xét học bạ 7 học kỳ, thi khảo sát riêng hoặc xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Tổng hợp