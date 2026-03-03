Nửa đêm, hàng trăm phụ huynh Hà Nội đội mưa xếp hàng nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con

Mới đây, MXH xôn xao trước loạt hình ảnh hàng trăm phụ huynh đội mưa, ngồi kín trước cổng trường THPT Phan Bội Châu (Khu đô thị Văn Quán, Hà Nội) lúc nửa đêm để đăng ký hồ sơ vào lớp 10 cho con.

Được biết, sự việc xảy ra vào đêm 2/3, rạng sáng 3/3, khi nhiều gia đình muốn giữ một suất học dự phòng cho con trong bối cảnh tuyển sinh lớp 10 ngày càng áp lực. Dù trời mưa do ảnh hưởng không khí lạnh và nhà trường không yêu cầu phải xếp hàng thâu đêm, nhiều phụ huynh vẫn trùm áo mưa, che ô chờ đợi.

Hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ đăng ký vào lớp 10 cho con tại trường THPT Phan Bội Châu (Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông). Ảnh: Ngọc Bích/Trí Thức - Znews

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, có phụ huynh xuất hiện từ 23h ngày 2/3, mang theo ghế nhựa, đồ ăn nhẹ để "giữ chỗ". Đến 4h30 sáng đã có gần 100 người xếp hàng và tới hơn 6h30, con số lên tới khoảng 300 người.

Một phụ huynh cho biết năm trước đến lúc 7h sáng thì 300 phiếu đã hết, nên năm nay phải đi từ nửa đêm "cho chắc". Một phụ huynh khác cho hay trường thu phí ghi danh giữ chỗ 1,2 triệu đồng và sẽ hoàn lại nếu học sinh đỗ trường công và rút hồ sơ, vì vậy nhiều gia đình đăng ký như một phương án dự phòng.

Phụ huynh thống nhất ghi danh sách thứ tự. Ảnh: Ngọc Bích/Trí Thức - Znews

Theo Dân Trí, năm học 2026-2027, trường THPT Phan Bội Châu tuyển 12 lớp 10, mỗi lớp 36 học sinh, tổng 432 chỉ tiêu. Trường xét tuyển bằng học bạ 7 học kỳ THCS (trừ kỳ II lớp 9), yêu cầu tối thiểu 2 kỳ học lực tốt, còn lại đạt khá trở lên. Nếu không đủ điều kiện, học sinh có thể thi khảo sát riêng hoặc dùng điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Nhà trường khẳng định vẫn nhận hồ sơ cả trực tuyến lẫn trực tiếp và không yêu cầu phụ huynh phải chờ từ đêm.

Chia sẻ thêm với Tri Thức - Znews, Hiệu trưởng nhà trường thông tin hết ngày 2/3, trường đã nhận hơn 300 hồ sơ. Ngày 3/3, trường tiếp tục phát 300 phiếu theo thứ tự đến sớm nhất. Buổi sáng dự kiến giải quyết khoảng 200 hồ sơ, số còn lại chuyển sang chiều. Nếu phụ huynh tiếp tục đăng ký đông, từ ngày 4/3 trở đi trường sẽ chỉ nhận hồ sơ trực tuyến.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy dù đông người, phụ huynh xếp hàng theo danh sách tự lập, không xảy ra tình trạng chen lấn hay xô đẩy.

Dù trời Hà Nội trở lạnh, đôi lúc còn lớt phớt mưa, phụ huynh vẫn kiên nhẫn xếp hàng. Ảnh: Thanh Hà/Dân Trí

Năm học 2026-2027, trường THPT Phan Bội Châu tuyển 12 lớp 10, mỗi lớp 36 học sinh, tổng 432 chỉ tiêu. Ảnh: Thanh Hà/Dân Trí

Tổng hợp