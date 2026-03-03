Cả nghìn người "chướng mắt" khi xem hình ảnh một bà mẹ dạy con cách ăn dâu tây: Con nhà lính, tính nhà quan là đây!

Để nuôi dạy một đứa trẻ ưu tú là hành trình gian nan, nhưng để hủy hoại một đứa trẻ lại dễ dàng đến không ngờ, đôi khi chỉ bắt đầu từ những quan niệm sai lầm của người mẹ. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng trước câu chuyện một bà mẹ rèn luyện cho con gái lối sống "quý tộc" bằng cách: Chỉ ăn chóp dâu tây!

Người mẹ này tin vào quan niệm: "Cô gái có số mệnh công chúa là người không bao giờ ăn phần cuống dâu, chỉ ăn phần chóp ngọt nhất". Mỗi lần mua dâu về, chị đều cẩn thận cắt lấy phần đầu ngọt lịm cho con, còn bản thân ngậm ngùi ăn nốt phần cuống nhạt nhẽo. Thậm chí, chị còn giáo huấn con gái 5 tuổi: "Sau này con phải tìm bằng được người bạn trai nào chỉ để con ăn chóp dâu như thế này thôi nhé!".

Cô bé chỉ ăn phần chóp dâu tây

"Công chúa" hay "Bệnh công chúa"?

Hành động tưởng chừng là yêu thương hết mực này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của sự "thiếu hiểu biết một cách tự mãn".

Một bình luận sắc sảo nhận được nhiều sự đồng tình: "Hoàng tử có thể cưới công chúa, nhưng chắc chắn không ai rước một người mắc 'bệnh công chúa'. Nếu gia đình thực sự giàu có, bạn có thể ăn một nửa bỏ một nửa. Nhưng với một gia đình bình dân, việc dạy con lối sống xa hoa giả tạo này chỉ khiến đứa trẻ ảo tưởng về vị thế của mình".

Thực tế, giáo dục chân chính không nằm ở việc con bạn ăn phần nào của trái dâu, mà là dạy trẻ biết trân quý thực phẩm và hiểu giá trị của sự lao động. Việc cố tình phân tách "ngon - dở" để nhường nhịn một cách cực đoan vô tình gieo rắc vào đầu trẻ tư tưởng đặc quyền, ích kỷ.

Sự bình đẳng là nền tảng của nhân cách

Trái ngược với bà mẹ trên, nhiều phụ huynh hiện đại chia sẻ cách giáo dục văn minh hơn: Thay vì dạy con chiếm lấy phần ngon nhất (như lõi dưa hấu hay chóp dâu tây), họ dạy con cách sẻ chia.

- Sự bình đẳng: Trong một gia đình lành mạnh, cha mẹ và con cái cần có sự công bằng về mặt hưởng thụ vật chất. Việc mẹ cam chịu ăn đồ thừa để con ăn đồ ngon nhất không phải là hy sinh cao cả, mà là đang phá vỡ cán cân tôn trọng lẫn nhau.

- Năng lực thấu cảm: Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự chiều chuộng lệch lạc thường mất đi khả năng đồng cảm. Khi lớn lên, chúng mặc định bản thân là trung tâm của vũ trụ, chỉ biết nhận lấy mà không biết cho đi, dẫn đến sự thất bại trong các mối quan hệ xã hội và hôn nhân sau này.

Dùng "chóp dâu tây" để định nghĩa tình yêu là một sai lầm tai hại. Đừng để sự thiếu hiểu biết của cha mẹ khiến con trẻ "thua ngay từ vạch xuất phát" về mặt nhân cách. Một đứa trẻ thực sự có "mệnh công chúa" là người sở hữu trái tim biết ơn và tâm hồn cao thượng, chứ không phải là người chỉ biết ăn phần ngọt nhất của một trái cây.