Chiếc hộp trên tay đứa trẻ khiến cư dân mạng bực mình, nói thẳng: Cha mẹ "buông thả", con cái gánh đủ

Nhiều học sinh hiện nay không chỉ dừng lại ở chuyện học kém, một vấn đề vốn dĩ rất thường tình mà đáng lo ngại hơn là mới tí tuổi đầu đã "thân mang đầy bệnh". Đằng sau những đứa trẻ cận thị nặng, răng hô hay cơ thể suy nhược là lỗ hổng cực lớn trong cách nuôi dạy của những bậc làm cha làm mẹ.

Đứa trẻ "hết thuốc chữa" vì sự bênh vực vô lối

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước đoạn video về một bé gái tiểu học nhưng gương mặt đã xuất hiện dấu hiệu "ám đường" (glycated face). Đây là biểu hiện đặc trưng của những người ở giai đoạn tiền tiểu đường: làn da sạm xịt, tối màu và thiếu sức sống do cơ thể tích tụ lượng đường quá lớn không thể chuyển hóa.

Sự việc đẩy lên cao trào khi người mẹ trong đoạn video cố gắng ngăn con ăn mẩu bánh quy vốn đầy rẫy dầu mỡ và đường. Thay vì đồng lòng bảo vệ sức khỏe của con, người cha lại thản nhiên "giảng hòa" bằng cách gọi vợ là "sư tử hà đông", cho rằng mẹ đang quản lý con quá khắt khe.

Đáng buồn thay, gia đình này vốn đã có tiền sử hai đời mắc bệnh tiểu đường. Với một đứa trẻ đã lộ rõ triệu chứng bệnh lý nhưng vẫn bị vây quanh bởi sự chiều chuộng lệch lạc, tương lai trở thành một "bệnh nhân nhí" là điều gần như không thể cứu vãn.

Người mẹ ngăn con không nên ăn nhiều bánh quy quá nhưng người bố lại nuông chiều

Cha mẹ "buông thả", con cái gánh đủ

Thực tế, không ít phụ huynh hiện nay đang tự huyễn hoặc rằng mình đang thương con, nhưng thực chất là đang hại con. Hình ảnh những cậu bé mặt mày xanh xao, mắt cận thị nặng, răng hô, phì đại VA... không phải là do "cơ địa", mà là hệ quả của một quá trình nuôi dưỡng thiếu khoa học.

Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng: Nếu cha mẹ ở nhà chăm con toàn thời gian mà để trẻ phát triển tồi tệ về thể chất như vậy, thì thà thuê chuyên gia giáo dục còn tốt hơn. Điều đáng sợ nhất không phải là thiếu kiến thức, mà là việc phụ huynh coi những hành vi nuông chiều là "lối sống lạc quan", trong khi thực tế đó là sự vô trách nhiệm với tương lai của con trẻ.

Gia phong mục nát, con khó thành tài

Tại sao nhiều học sinh vừa học kém, vừa ốm yếu? Câu trả lời nằm ở sự liên kết chặt chẽ giữa nề nếp gia đình và trạng thái tinh thần của đứa trẻ. Giáo dục không thể chỉ dựa vào ý chí của đứa trẻ mà cần một "điểm tựa" từ không khí gia đình.

- Về kỷ luật: Nếu cha mẹ đồng lòng kiên quyết nói "không" với thực phẩm rác, đứa trẻ sẽ sớm vào khuôn khổ. Nhưng khi "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", trẻ sẽ lách luật để thỏa mãn thói quen xấu, dẫn đến các bệnh mãn tính khi còn quá nhỏ.

- Về học tập: Trẻ cần một môi trường yên tĩnh và an toàn về cảm xúc để tập trung. Một đứa trẻ không thể học tốt khi luôn phải nơm nớp lo sợ cha mẹ có thể bùng nổ tranh cãi hoặc chỉ trích lẫn nhau bất cứ lúc nào.

Không bao giờ có chuyện trong một gia đình mà bầu không khí luôn hỗn loạn, cha mẹ sống buông thả, mà đứa trẻ lại có thể trở thành "mầm non ưu tú", phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ. Trường hợp đó cực kỳ hiếm hoi và phụ huynh không nên lấy đó làm cái cớ để tiếp tục lười biếng trong việc dạy con.

Nếu ngay cả những vấn đề nguyên tắc về sức khỏe và kỷ luật mà cha mẹ cũng không nỡ uốn nắn hay đưa ra những hình phạt nhẹ nhàng, thì sự đi xuống của cả một gia đình là điều tất yếu. Khi cái gốc của giáo dục gia đình đã mục nát, thì dù có mời "thần tiên" xuống trần cũng không thể xoay chuyển được định mệnh của đứa trẻ.