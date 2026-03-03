Diễn biến mới nhất vụ phụ huynh Hà Nội xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ lớp 10

Liên quan vụ hàng trăm phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm 2/3 đến sáng 3/3 trước cổng trường THPT Phan Bội Châu (Hà Đông, Hà Nội) để nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con, mới đây, phía cơ quan quản lý đã có động thái mới.

Theo Tiền Phong, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu trường THPT Phan Bội Châu kiểm điểm, dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu của phụ huynh.

Theo đó, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, việc trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh là chưa đúng với hướng dẫn trước đó. Trên cơ sở kiểm tra ban đầu, Sở yêu cầu nhà trường thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến; đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả khắc phục.

Cảnh tượng phụ huynh đội mưa xếp hàng nộp hồ sơ cho con tại trường THPT Phan Bội Châu (Hà Nội) gây xôn xao (Ảnh: Tiền Phong)

Đáng chú ý, Sở còn kiến nghị Giám đốc Sở xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà trường theo quy định trong lĩnh vực giáo dục.

Trong khi đó, VnExpress cho biết Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định việc trường THPT Phan Bội Châu nhận hồ sơ trực tiếp và thu tiền cọc là sai quy định, do đó yêu cầu dừng ngay và trả lại khoản tiền đã thu. Mức xử phạt cụ thể chưa được công bố, song theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, hành vi thông báo tuyển sinh không đúng hoặc không thực hiện đúng quy trình có thể bị phạt từ 10 đến 30 triệu đồng tùy mức độ.

Báo cáo của nhà trường lý giải việc phụ huynh tập trung đông là do chia sẻ thông tin qua các nhóm liên lạc và cùng đến trường trong một thời điểm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tạo dư luận không tốt.

Trước đó, MXH xôn xao hình ảnh hàng trăm phụ huynh đội mưa, xếp hàng trước cổng trường THPT Phan Bội Châu chờ lấy số nộp hồ sơ đặt chỗ vào lớp 10 cho con em. Nhà trường thông báo buổi sáng chỉ giải quyết đến số 200, các trường hợp còn lại được hẹn sang buổi chiều.

Vụ việc đang tiếp tục được Sở GD&ĐT Hà Nội theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và không để tái diễn tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm.

Tổng hợp