Lương chồng 5 triệu, chị vợ lương gấp 5 công khai 1 thứ khiến dân mạng nghe sướng cả tai

Cân đối chi tiêu để có dư, tiết kiệm được tiền hàng tháng mới chỉ là bước 1 trên hành trình ổn định tài chính. Bước tiếp theo - quan trọng không kém và không phải ai cũng làm được, chính là tìm cách để khoản tiền đó sinh lời một cách ổn định, an toàn.

Nói cách khác, tiết kiệm được rồi thì phải tiến lên mốc cao hơn là làm cho “tiền đẻ ra tiền”. Đầu tư vốn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng hay có thể dựa vào may mắn. Thế nên cần có chiến lược phân bổ dòng tiền, nguồn vốn để tiền sinh lời thay vì mất sạch.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ 31 tuổi ở Hà Nội đã tâm sự về danh mục đầu tư hiện tại. Đọc những gì cô viết, nhiều người chỉ biết thốt lên: Trời ơi quá đỉnh!

“Chẻ nhỏ” tiền tiết kiệm, đầu tư thêm cả chứng khoán và chứng chỉ quỹ

Trong bài đăng của mình, cô vợ cho biết hàng tháng, cô kiếm được 25 triệu còn chồng thì thu nhập không cố định, khoảng 5-7 triệu/tháng. Tổng thu nhập của gia đình dao động trong khoảng 30-35 triệu/tháng, tổng chi tiêu ở mức 15-18 triệu/tháng.

Với số tiền để dành được hàng tháng, cô phân bổ đều cho 3 khoản: Gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, mua chứng chỉ quỹ.

“1. Khoản tiết kiệm tiền mặt hiện vợ chồng em có gần 300 triệu. Em chia làm 3 sổ: 1 sổ 110 triệu kỳ hạn 1 tháng, 1 sổ 100 triệu kỳ hạn 1 tháng, 1 sổ 80 triệu kỳ hạn 6 tháng.

2. Về đầu tư thì hiện em có khoảng 300 triệu trong chứng khoán. Tháng nào chốt ổn thì lãi được khoảng 10% danh mục nhưng lúc cần thiết có việc thì em mới rút thôi. Ngoài ra thì em cũng mua chứng chỉ quỹ, đang dồn khoảng 25 triệu, hàng tháng vẫn thêm vào khoảng 5 triệu mua chứng chỉ quỹ nữa.

Chi tiêu nhà em thì trung bình khoảng 15-18 triệu/tháng, thi thoảng có phát sinh thì khoảng hơn 20 triệu/tháng nhưng cũng ít. Tốn nhất chắc là học phí của con trai 3 tuổi, khoảng 6-7 triệu/tháng. Còn sinh hoạt, ăn uống, mua sắm thì cũng bình thường. Nhà em 2 vợ chồng mang cơm đi làm, ít ăn ngoài, ít mua sắm hay đi chơi lắm. May mắn được bố mẹ hỗ trợ mua chung cư nên hiện cũng không nợ nần gì.

Em đang băn khoăn có nên đi học sau Đại học không, vì thấy chưa hài lòng với mức lương 25 triệu/tháng lắm. Năm nay chồng em chắc “kinh tế buồn”, nên em cũng hơi lo” - Cô vợ chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người phải trầm trồ với cách chi tiêu và phân bổ tiết kiệm, đầu tư của cô vợ này. Mọi thứ đều quá ổn, bản thân cô cũng biết nghĩ xa, muốn đi học thêm để cải thiện thu nhập, nói chung là chẳng chê được điểm gì.

"Ôi tiết kiệm đâu ra đấy rồi còn biết cả đầu tư nữa, đỉnh thật. Còn việc đi học thì nên cân nhắc, mình nghĩ nếu học xong mà tăng lương với thăng tiến được thì chấp nhận vất vả chút cũng ok, chứ học xong mà chưa chắc cải thiện được dòng tiền vào thì nên cân nhắc học nghề hoặc kỹ năng gì giúp mình làm thêm được việc, kiếm thêm tiền ấy" - Một người bày tỏ.

"Nếu đi học vì có hướng đi khác như chuyển sang giảng dạy hoặc nghiên cứu chuyên sâu thì nên đi học, còn học xong mà chỉ có cái bằng thôi thì cũng chưa chắc tăng lương được đâu. Ví dụ muốn thăng chức thì học thêm kỹ năng quản lý, quản trị rủi ro, quản trị nguồn nhân lực ấy" - Một người chung quan điểm.

"Học thì chẳng bao giờ là thừa nhưng đúng là không phải cứ đi học là tăng thu nhập được đâu, nên cần tính toán kỹ, nhất là nếu việc học ảnh hưởng đến thu nhập, làm giảm thu nhập tạm thời. Nhưng tiết kiệm với lãi đầu tư của bạn cũng hòm hòm rồi nên cũng không đáng lo quá" - Một người bày tỏ.

Học được gì từ tâm sự của cô vợ này?

1. Đa dạng danh mục tiết kiệm, danh mục đầu tư

Điều đầu tiên và cũng là điều dễ thấy nhất chính là cách cô vợ đa dạng hóa nguồn tiền. Không chỉ gửi tiết kiệm mà cô còn phân bổ thêm vào chứng khoán và chứng chỉ quỹ.

Cách cô chia tiền thành nhiều sổ tiết kiệm với các kỳ hạn khác nhau cũng rất đáng học hỏi. Việc này vừa đảm bảo tính thanh khoản khi cần tiền, vừa tối ưu lãi suất cho phần tiền chưa dùng tới. Bên cạnh gửi tiết kiệm, việc đầu tư chứng khoán và chứng chỉ quỹ lại cũng giúp cô tối ưu lợi nhuận, mở ra hướng tăng trưởng dài hạn, phù hợp cho mục tiêu tích lũy tài sản.

2. Luôn cố gắng trau dồi kiến thức, đặt mục tiêu tăng thu nhập

Một điểm sáng khác trong câu chuyện này là tư duy học hỏi và phát triển của cô vợ. Dù đã có thu nhập khá ổn định, kỹ năng quản lý tài chính - đầu tư tốt, cô vẫn chưa dừng lại mà băn khoăn về việc đi học sau Đại học.

Điều này phần nào cho thấy cô biết nhìn xa, vì suy cho cùng, tiết kiệm và đầu tư chỉ là một phần, cốt lõi vẫn nằm ở việc gia tăng dòng tiền vào. Khi thu nhập được nâng lên, mức chi tiêu giữ nguyên thì khoản tiết kiệm hay đầu tư cũng dư dả hơn.

3. Chi tiêu tiết kiệm

Cuối cùng, đây vẫn là nền tảng cơ bản nhưng không kém phần quan trọng để ổn định và phát triển sức khỏe tài chính.

Mặc dù không liệt kê cụ thể các khoản chi hàng tháng, nhưng việc cả hai vợ chồng đều mang cơm đi làm, hạn chế ăn ngoài, không sa đà vào mua sắm hay vui chơi quá mức, cũng phần nào chứng minh gia đình này chi tiêu khá hợp lý. Thậm chí khoản chi lớn nhất trong tháng của họ chính là học phí cho con, điều này cho thấy ưu tiên chi tiêu tập trung vào những giá trị thiết thực và lâu dài.