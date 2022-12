Lúc 3 tình cũ Song Joong Ki - Hyun Bin và Lee Byung Hun viên mãn, Song Hye Kyo lại một mình đón cả đợt sóng gió

Song Hye Kyo sở hữu sự nghiệp thành công và nhan sắc vạn người mê, nhưng đời tư của cô lại có vô vàn trắc trở. Song Hye Kyo không có được những mối tình trọn vẹn, cuộc hôn nhân của cô cũng kết thúc chỉ sau 2 năm.

Đến đây, nhiều người chợt nhận ra trong lúc Song Hye Kyo vẫn cô đơn lẻ bóng, thì những người tình cũ đình đám của cô đang hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu. Mới đây, Song Joong Ki đã công khai hẹn hò với Katy Louise Saunders - 1 cựu diễn viên hiện đang làm công việc gia sư dạy tiếng Anh. Còn Lee Byung Hun và Hyun Bin đều đã yên bề gia thất. Trong khi đó, Song Hye Kyo lại phải đối mặt với muôn trùng sóng gió từ đời tư đến sự nghiệp.

Dàn tình cũ của Song Hye Kyo đều đang đắm chìm trong hạnh phúc

Song Joong Ki

Song Joong Ki kết hôn với Song Hye Kyo vào năm 2017 nhưng đã ly hôn chỉ sau gần 2 năm chung sống. Sau khi chia tay mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki vướng hàng loạt tin đồn tình ái với cả diễn viên trong showbiz lẫn người ngoài giới giải trí. Đến nay, sau 3 năm "đường ai nấy đi" Song Hye Kyo, Song Joong Ki mới công khai hẹn hò với mỹ nhân nóng bỏng Katy Louise Saunders - người từng làm diễn viên nhưng đã rút lui khỏi showbiz.

Cặp đôi mới của Kbiz đã hẹn hò được khoảng 1 năm. Cựu diễn viên đã cùng Song Joong Ki tham gia nhiều sự kiện, thậm chí anh còn giới thiệu cô với nhân viên và công khai cảm ơn nàng ở lễ trao giải. Nhìn những hình ảnh tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt và bạn gái mới sóng đôi hạnh phúc, công chúng có thể thấy họ đang chìm đắm trong tình yêu. Không chỉ viên mãn chuyện tình cảm, Song Joong Ki còn gặt hái được thành công vang dội trong sự nghiệp vào năm nay với bộ phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Song Joong Ki hẹn hò với Katy được khoảng 1 năm

Cặp đôi nhiều lần sóng đôi dự sự kiện cùng nhau, công khai tình tứ giữa chốn đông người

Hyun Bin

Hyun Bin công khai hẹn hò Song Hye Kyo vào năm 2009 sau khi hợp tác trong bộ phim Thế Giới Họ Đang Sống. Đầu năm 2011, cặp đôi đình đám tuyên bố "đường ai nấy đi". Sau khi chia tay Song Hye Kyo, Hyun Bin có thêm mối tình ngắn ngủi với nữ diễn viên Kang Sora trước khi tìm thấy bến đỗ cuộc đời là Son Ye Jin.

Cặp đôi lần đầu hợp tác vào năm 2018 qua bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử và nảy sinh tình cảm từ Hạ Cánh Nơi Anh. Hiện tại, cặp đôi đang trải qua cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn từ sự nghiệp đến đời tư. Họ tổ chức "đám cưới thế kỷ" vào tháng 3 và đã chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11 năm nay.

Song Hye Kyo hẹn hò với Hyun Bin trong giai đoạn 2009 - 2011

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn đầu năm nay, trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất nhì Kbiz

Lee Byung Hun

Lee Byung Hun và Song Hye Kyo trở thành cặp đôi "phim giả tình thật" sau màn hợp tác trong tác phẩm kinh điển 1 Cho Tất Cả. Trong thời gian còn mặn nồng, 2 ngôi sao thường xuyên sóng đôi tại các sự kiện, khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Đáng tiếc, chuyện tình của cặp đôi chỉ duy trì được hơn 1 năm.

Song Hye Kyo hẹn hò Lee Byung Hun vào năm 2003 và đã chia tay sau hơn 1 năm

Sau khi chia tay Song Hye Kyo, Lee Byung Hun vướng lùm xùm tình ái với 1 số mỹ nhân khác. Tới năm 2012, anh công khai hẹn hò và tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Vườn Sao Băng Lee Min Jung. Được biết, cặp đôi từng hẹn hò hồi năm 2007 nhưng chọn cách chia tay để Lee Min Jung tập trung phát triển sự nghiệp.

Năm 2011, họ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tình cảm dành cho người cũ sau bao năm xa cách lại trỗi dậy, họ quyết định tái hợp. Năm 2013, cặp đôi tổ chức đám cưới thế kỷ. Trong thời gian chung sống, Lee Byung Hun vướng bê bối ngoại tình nhưng cả 2 đã cùng nắm tay nhau vượt qua giông bão. Sau scandal, Lee Byung Hun nỗ lực vun vén cuộc hôn nhân để bù đắp cho bà xã chịu nhiều đắng cay, tủi hờn. Hiện tại, cặp đôi đang sống hạnh phúc bên con trai, Lee Byung Hun phát triển sự nghiệp thành công, tiến xa ở cả thị trường Hollywood.

Lee Byung Hun nỗ lực bù đắp cho bà xã sau bê bối chấn động

Song Hye Kyo đang phải 1 mình đối mặt với sóng gió

Trong khi dàn tình cũ đình đám lần lượt tìm được "nửa kia" và sống hạnh phúc thì 1 mình Song Hye Kyo lại đang phải đối mặt với muôn trùng thử thách. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, nữ minh tinh đình đám bỗng phải đương đầu với hàng loạt sự cố ở cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Nhan sắc hiện tại gây tranh cãi

Nhan sắc được xem là niềm tự hào của Song Hye Kyo, là "vũ khí" lợi hại giúp cô "làm mưa làm gió" showbiz trong suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, niềm tự hào đó lại đang bị lung lay. Gần đây, người đẹp liên tục đối mặt với những ý kiến tiêu cực xung quanh diện mạo của mình. Không ít người cho rằng, Song Hye Kyo đã mất đi dáng vẻ thời hoàng kim và lộ nhiều dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng chuyện lão hóa là quy luật tự nhiên tất yếu mà không ai có thể tránh khỏi.

Song Hye Kyo lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác trong sự kiện họp báo ra mắt phim The Glory gần đây

Scandal lạm quyền trong ngày trở lại

Bộ phim The Glory đánh dấu màn trở lại của Song Hye Kyo sau khoảng 2 năm vắng bóng trên màn ảnh. Đáng tiếc, ngay từ giai đoạn quảng bá cho phim mới, mỹ nhân sinh năm 1981 đã vướng scandal lạm quyền.

Insight đưa tin, hình ảnh và video tuyên truyền cho The Glory của Song Hye Kyo bỗng dưng "bốc hơi" không còn dấu tích. Nhiều netizen cho rằng, phía mỹ nhân họ Song đã lạm dụng quyền lực và ra yêu sách buộc ê-kíp The Glory phải gỡ bỏ ảnh, video xuống, do phần hình của Song Hye Kyo để lộ dấu vết tuổi tác. Đáp lại, đại diện Netflix đã lên tiếng thanh minh cho mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời: "Video đã bị xóa vì có chứa hình ảnh của The Glory trước khi phim được phát hành".

Những hình ảnh tuyên truyền của Song Hye Kyo cho phim The Glory bỗng dưng "không cánh mà bay", khiến cô vướng vào tin đồn lạm quyền, ép đoàn phim phải gỡ ảnh xuống

Áp lực từ thành công của chồng cũ Song Joong Ki



Tác phẩm mới nhất của Song Joong Ki - Cậu Út Nhà Tài Phiệt, đã đạt được thành công rực rỡ. Không chỉ đạt rating cao ngất ngưởng tại Hàn, phim còn nổi đình nổi đám ở thị trường nước ngoài. Được biết, Cậu Út Nhà Tài Phiệt đã kết thúc phát sóng còn tác phẩm The Glory của Song Hye Kyo sẽ trình làng trong vài ngày tới.

Hiện tại, có lẽ Song Hye Kyo đang chịu nhiều áp lực từ thành công của chồng cũ Song Joong Ki. Bộ phim mới của cô chắc chắn sẽ được netizen đưa lên bàn cân so sánh với Cậu Út Nhà Tài Phiệt từ thành tích cho đến diễn xuất.

Chắc chắn Song Joong Ki - Song Hye Kyo sẽ được đặt lên bàn cân so sánh sau khi phim The Glory của mỹ nhân họ Song chiếu

Bị chồng cũ Song Joong Ki "cướp" sạch spotlight

Trong những ngày này, tin tức hẹn hò của Song Joong Ki đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Hiển nhiên Song Joong Ki đang là gương mặt Kbiz phủ sóng mạnh nhất ở thời điểm này. Những tin tức về tài tử họ Song đã vô tình chiếm luôn spotlight của Song Hye Kyo trong màn trở lại với The Glory.

Không loại trừ khả năng lùm xùm lạm quyền gần đây của Song Hye Kyo là 1 chiêu trò để PR cho phim mới. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa spotlight hiện nay đang thuộc về Song Joong Ki. Điều này được cho là sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới những hoạt động tuyên truyền phim sắp tới của nữ thần Hậu Duệ Mặt Trời.

Thông tin Song Joong Ki hẹn hò khiến màn comeback của Song Hye Kyo bị lu mờ đi trông thấy

Chị em thân thiết vướng thị phi



1 trong những người chị em rất thân thiết với Song Hye Kyo đã vướng "phốt" chấn động cách đây không lâu. Và người đó chính là nữ thần Kpop thế hệ 1 Sung Yuri. Được biết, Song Hye Kyo - Sung Yuri trở nên thân thiết với nhau từ khi mới gia nhập làng giải trí. Thỉnh thoảng họ vẫn tương tác, trêu đùa nhau trên mạng xã hội.

Song Hye Kyo - Sung Yuri thân nhau từ khi mới "chân ướt chân ráo" bước chân vào showbiz

Tháng trước, Naver đưa tin công ty mỹ phẩm của Sung Yuri nhận khoản đầu tư 3 tỷ won (56 tỷ đổng) từ CEO Kang Jong Hyun - bạn trai cũ của Park Min Young. Theo Dispatch, Kang Jong Hyun có nhiều hoạt động làm ăn phi pháp, thậm chí từng lĩnh án 3 năm tù treo vì biển thủ công quỹ.

Việc Sung Yuri có mối liên hệ mật thiết với CEO họ Kang đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới hình tượng ngọc nữ mà cô từng dày công gây dựng. Đáp lại, phía Sung Yuri cho hay nữ thần đình đám đã rời khỏi vị trí CEO của công ty mỹ phẩm nói trên.

Chưa dừng lại ở đó, golf thủ Ahn Sung Hyun - chổng của Sung Yuri cũng bị "bóc" có mối quan hệ làm ăn với Kang Jong Hyun. Được biết, 1 công ty mà chồng Sung Yuri góp vốn còn bị Phòng Điều tra Tài chính số 2 của Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul xem xét điều tra. Trước thông tin này, công ty chủ quản của nữ thần Kpop thế hệ 1 chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi không biết gì hết".

Gia đình Sung Yuri bị nghi có mối quan hệ làm ăn với bạn trai cũ của Park Min Young

Theo Dispatch, bạn trai cũ của Park Min Young từng nhận án 3 năm tù treo vì biển thủ công quỹ

Nguồn: Naver, Dispatch