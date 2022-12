Hóa ra bạn gái Song Joong Ki là cựu diễn viên: Đẹp như nữ thần lại còn bốc lửa, bất ngờ với profile và nghề nghiệp hiện tại

Sáng ngày 26/12, cả châu Á chấn động trước thông tin Song Joong Ki đang hẹn hò. Cả 2 bén duyên nhờ người quen chung giới thiệu và phát triển tình cảm bất chấp sự khác biệt về văn hóa, quốc tịch. Sau khi ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki vướng cả "rổ" tin đồn tình ái, và cô gái người Anh này chính là người duy nhất được nam tài tử thừa nhận mối quan hệ trước công chúng.

Theo thông tin ít ỏi ban đầu mà truyền thông có được, bạn gái Song Joong Ki đến từ Anh và làm việc bên ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên đến nay, trên mạng xã hội Weibo và Fmkorea lại lan truyền thông tin có nhiều điểm khác biệt so với những gì được truyền thông Hàn đăng tải trước đó.

Theo nguồn tin ban đầu từ truyền thông Hàn, bạn gái Song Joong Ki không hoạt động trong showbiz

Nhan sắc đẹp ngẩn ngơ của bạn gái Song Joong Ki

Profile đáng gờm: Mỹ nhân lai 2 dòng máu, từng đóng loạt phim đình đám

Theo đó, bạn gái Song Joong Ki từng là diễn viên. Theo Weibo, người yêu mới của tài tử Hậu Duệ Mặt Trời có tên Katy Louise Saunders. Theo trang IMDB, Katy sinh năm 1984, hơn Song Joong Ki 1 tuổi. Katy Louise Saunders sinh ra tại Anh, từng là diễn viên hoạt động trong showbiz.



Cô đã tham gia diễn xuất trong 1 số tác phẩm như The Borgia (2006), Third Person (2013), The Lizzie McGuire Movie (2003),… Katy là có bố là người Anh và mẹ là người Colombia. Tuy sinh ở Anh nhưng cô đã chuyển tới Ý sống khi còn nhỏ. Hiện tại, cựu diễn viên đã rút lui khỏi showbiz và làm công việc gia sư dạy tiếng Anh.

Cô là cựu diễn viên, có tham gia diễn xuất trong 1 số tác phẩm

Nhan sắc đẹp hút hồn, thân hình bốc lửa nhưng gu thời trang dở tệ

Trong loạt ảnh sân bay, dân tình không khỏi thất vọng vì bạn gái Song Joong Ki có phần xuề xoà. Tuy nhiên nhìn lại loạt ảnh hồi còn hoạt động nghệ thuật, Katy Louise Saunders lại toả sáng với nhan sắc ngọt ngào, cổ điển vô cùng ấn tượng. Cựu diễn viên sở hữu đường nét gương mặt hoàn hảo, đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng hút mắt. Bạn gái tài tử đình đám xứ Hàn xinh đẹp hút hồn trong những bức ảnh chụp cận mật.



Bạn gái Song Joong Ki còn có body gợi cảm đáng gờm và rất chăm diện trang phục hở bạo khi còn hoạt động nghệ thuật. Khi diện bikini, cô khoe được thân hình bốc lửa, khiến netizen không thể rời mắt. Tuy nhiên ngoài đời, cô lại có phong cách thời trang đáng thất vọng.

Fan nhanh chóng tìm ra danh tính của mỹ nhân này và profile không vừa: cựu diễn viên, giảng viên. Nhan sắc của mỹ nhân này nhanh chóng gây bão mạng xã hội

Cận cảnh vẻ xinh đẹp hút hồn tựa nữ thần của Katy Louise Saunders

Gương mặt cựu diễn viên đẹp hoàn hảo trong mọi góc độ

Nữ diễn viên này từng theo đuổi phong cách táo bạo, thường xuyên chọn trang phục cắt xẻ sâu hoắm khoe đôi gò bồng đảo

Người đẹp khoe thân hình quyến rũ khi diện bikini

Không phải là gương mặt nổi tiếng song cựu diễn viên cũng từng xuất hiện trên thảm đỏ 1 số sự kiện. Nhiều netizen dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của Katy, nhưng không ít người chẳng thể nào "cảm" nổi trước gu thời trang khá tệ của nữ diễn viên

Cô và Song Joong Ki đã hẹn hò được khoảng 1 năm, thường xuyên xuất hiện bên nhau ở nhiều sự kiện

Nguồn: Weibo, Fmkorea