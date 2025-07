Tình cũ “ngôi sao số 1 Hàn Quốc" Son Heung Min lên xe hoa, danh tính chú rể gây ngỡ ngàng

Vào ngày 4/7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ idol kiêm diễn viên Minah (Girl's Day) sẽ kết hôn với nam diễn viên Oh Joo Wan vào tháng 11 này. 2 công ty quản lý xác nhận thông tin, cho biết cặp đôi đã vun đắp tình cảm nghiêm túc trong thời gian qua sẽ sớm bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Đám cưới sẽ được tổ chức riêng tư, với sự tham dự của 2 gia đình và những người thân thiết.

Cặp đôi bắt đầu quen biết nhau từ năm 2016, khi cùng đóng phim Oh, Gong Shim. Trong phim, Minah vào vai nữ chính Gong Shim. Oh Joo Wan dù vào vai nam phụ, nhưng anh đã xuất hiện trong cảnh nữ chính Gong Shim tưởng tượng về đám cưới của họ. Không ngờ, tình tiết lãng mạn này đã bước ra khỏi màn ảnh, trở thành hiện thực sau 6 năm.

Minah - Oh Joo Wan từ cặp đôi màn ảnh bước ra đời thật

Dù quen biết nhau từ năm 2016 nhưng lúc đó Minah và tài tử Penthouse mới chỉ là bạn bè. Đến năm 2021, họ tái ngộ trong vở kịch Those Days, rồi mới tiến triển thành người yêu. Khi bố mỹ nhân Girl's Day qua đời vào năm ngoái, bạn trai đã ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cô suốt thời gian tang lễ.

1 người thân cận hé lộ: "Thực ra chuyện họ hẹn hò đã được nhiều người biết đến từ năm ngoái. Khi Minah gặp chuyện buồn, Oh Joo Wan đã chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Cả 2 dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt và sau quãng thời gian hẹn hò, họ đã quyết định tiến đến hôn nhân vào mùa đông này".

Cặp đôi nhiều lần công khai xuất hiện bên bạn bè

Minah có tên đầy đủ là Bang Minah, sinh năm 1993 và ra mắt cùng Girl's Day vào năm 2010. Sau khi nhóm nhạc tan rã, nữ idol chuyển hướng làm diễn viên. Minah là thành viên Girl's Day thứ 2 kết hôn sau Sojin. Mỹ nhân sinh năm 1993 từng có thời gian ngắn hẹn hò với "quốc bảo" Son Heung Min vào năm 2014. Ở thời điểm đó, Minah vấp phải nhiều sự chỉ trích từ fan quá khích, cho rằng cô không xứng đáng với cầu thủ đắt giá nhất Hàn Quốc. Vì Son Heung Min thi đấu ở Đức nên cặp đôi cũng sớm chia tay nhau vì khoảng cách, tập trung chăm lo cho sự nghiệp.

Loạt ảnh Minah - Son Heung Min hẹn hò từng làm dậy sóng dư luận Hàn Quốc

Trong khi đó, Oh Joo Wan sinh năm 1983, hơn vợ chưa cưới 10 tuổi. Anh bắt đầu bước chân vào làng giải trí từ năm 2002. Nam diễn viên tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Penthouse, The Blade and Petal, The Taste of Money…

Dù biết nhau từ 2016 nhưng cặp đôi chỉ nảy sinh tình cảm vào năm 2021

Nguồn: Newsen