Song Joong Ki sau 3 năm ly hôn Song Hye Kyo: Sự nghiệp đột phá, tình yêu nở rộ, tài chính thăng hoa

Song Joong Ki - Song Hye Kyo từng là cặp vợ chồng hot nhất nhì Kpop, gây sốt nhờ sự tương xứng, câu chuyện "phim giả tình thật" ngọt ngào và cả 1 "đám cưới thế kỷ" hoành tráng rung chuyển cả châu Á. Thế nhưng chỉ sau 2 năm chung sống, đôi vợ chồng đình đám đã ly hôn.

Sau 3 năm "đường ai nấy đi", cuộc sống và sự nghiệp của Song Song đã có quá nhiều thay đổi. Đặc biệt Song Joong Ki, sự nghiệp của nam diễn viên đã có bước ngoặt đỉnh cao vào năm nay, tình yêu nở rộ bên bạn gái diễn viên người Anh và khối tài sản, kỹ năng cá nhân "thăng hạng" chóng mặt. Phải nói rằng, mỹ nam Hậu Duệ Mặt Trời đã tiến đến ngưỡng cửa hạnh phúc mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Sự nghiệp trắc trở hậu ly hôn, bùng nổ ngay khi có tình mới

Ngay từ khi chưa ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã là 1 trong những nam diễn viên hàng đầu Kbiz, có mức cát xê hàng top. Những lùm xùm hậu cuộc hôn nhân ồn ào phần nào khiến sự nghiệp của Song Joong Ki trùng xuống dù anh cố gắng nhận hàng loạt dự án mới.

Ngay sau khi ly hôn Song Hye Kyo vào năm 2019, Song Joong Ki đã tái xuất màn ảnh với Arthdal Chronicles, nhưng hiệu ứng truyền thông lẫn thành tích rating đều không được bùng nổ như mong đợi. Đáng nói sau đó, khán giả đã được gặp lại Song Joong Ki trong bom tấn viễn tưởng Space Sweepers. Bộ phim nhanh chóng nhận được sự yêu thích, thu hút hơn 28 triệu người xem chỉ sau 28 ngày. Đây là bước đệm khởi đầu cho sự trở lại ấn tượng của Song Joong Ki trong Vincenzo và Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Arthdal Chronicles không đạt được thành công

Nhưng Space Sweepers đã có bước khởi sắc sau đó

Theo Nielsen Korea, phim Vincenzo đánh dấu sự trở lại sau đó của Song Joong Ki trên màn ảnh nhỏ đã đạt rating trung bình trên toàn quốc là 14,6% và mức cao nhất là 16,2%, chiếm vị trí đầu tiên trong khung giờ lên sóng trên tất cả các kênh, bao gồm cả các kênh công cộng. Đây cũng được cho là thời điểm Song Joong Ki bắt đầu nhen nhóm hẹn hò tình mới.

Và đến năm nay, Song Joong Ki thực sự bùng nổ với Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Tập cuối bộ phim đạt rating toàn quốc 26,9%, được ghi nhận là rating phim truyền hình đài cáp cao nhất năm. Anh còn "gặt hái" được nhiều giải thưởng tại các lễ trao giải Rồng Xanh, Baeksang, Chunsa Film Art Awards... Thật sự, tình ái thăng hoa, sự nghiệp nở rộ, sao nam viên mãn nhất Kbiz năm nay có lẽ chính là Song Joong Ki.



Vincenzo và Cậu Út Nhà Tài Phiệt là cột mốc mới trong sự nghiệp của Song Joong Ki

Vướng vô số tin đồn hẹn hò và màn công khai người tình ngoại quốc chấn động châu Á

Hậu ly hôn Song Hye Kyo, Song Joong Ki liên tục bị đồn hẹn hò, từ dàn bạn diễn nổi tiếng như Kim Ok Bin, Kim Ji Won Jeon Yeo Bin, Kim Tae Ri cho đến nữ luật sư xinh đẹp họ Han. Thế nhưng tất cả những tin đồn này đều "chìm xuồng" vì Song Joong Ki rất kín tiếng chuyện đời tư, nhiều bằng chứng hẹn hò cũng chỉ là do fan quá mê mẩn "đẩy thuyền" mà dựng nên.

Song Joong Ki vướng nhiều tin đồn hẹn hò sau ly hôn

Tất cả đều không thể ngờ được Song Joong Ki sẽ đích thân công khai bạn gái, mà lại còn là 1 cô gái ngoại quốc. Vào sáng ngày 26/12, công chúng chấn động trước thông tin Song Joong Ki xác nhận đang hẹn hò với 1 cô gái người Anh. Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra cô gái này là cựu diễn viên Katy Louis Sanders, sinh năm 1984, hơn Song Joong Ki 1 tuổi. Katy Louis Sanders mang 2 dòng máu Anh - Colombia, có nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm.

Nữ diễn viên này còn từng xuất hiện trong loạt phim The Borgia, Third Person, The Lizzie McGuire Movie, Welcome Home... Hiện tại, bạn gái Song Joong Ki đang là gia sư tiếng Anh. Đây cũng là lý do tại sao Song Joong Ki lại cải thiện kỹ năng tiếng Anh ngoạn mục như thế này.

Cận cảnh nhan sắc và vóc dáng xuất sắc của Katy Louis Sanders

Hơn hết, Song Joong Ki không hề giấu giếm chuyện tình cảm của bản thân. Có thông tin cho rằng nam diễn viên thích hẹn hò ở gần nhà Katy Louis Sanders, đưa bạn gái đi theo lịch trình tại nước ngoài và luôn ưu tiên gặp gỡ theo lịch của nàng thay vì bám theo lịch trình kín mít của mình. Vào ngày 7/12 vừa qua, Song Joong Ki đến Singapore dự họp báo ra mắt phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt và tại đây, nam diễn viên đã giới thiệu bạn gái với các nhân viên. Sau đó, cặp đôi trở về Hàn Quốc và gây sốt với màn diện đồ màu trắng đồng điệu, tình tứ sánh đôi tại sân bay.

Song Joong Ki và bạn gái Katy Louis Sanders sóng đôi tại sân bay

Họ công khai xuất hiện bên nhau trong nhiều lịch trình

Thậm chí netizen còn đồn đoán rằng bạn gái Song Joong Ki đang mang thai và cặp đôi đang chuẩn bị làm đám cưới nên mới gấp rút công khai mối quan hệ. Khi cùng lộ diện tại sân bay, bạn gái Song Joong Ki lộ phần bụng khá lớn, liên tục lấy tay che và bảo vệ vòng eo. Nam tài tử đình đám cũng có hành động bảo vệ, ôm nhẹ người yêu khi 1 fan tiếp cận quá gần.

Trên mạng xã hội, có fan tiết lộ rằng đã gặp cặp đôi ở phòng khám thai. Trước thông tin này, công ty quản lý của Song Joong Ki chỉ trả lời mập mờ: "Không thể xác nhận vì đây là đời tư cá nhân của nghệ sĩ". Điều này càng khiến nghi vấn có thêm cơ sở.

Netizen xôn xao bàn tán về nghi vấn Song Joong Ki sắp lên chức bố

Hành động công khai hẹn hò của Song Joong Ki vào thời điểm này cũng được đánh giá là nước đi thông minh. Nếu nam diễn viên công khai trong khoảng thời gian Cậu Út Nhà Tài Phiệt đang phát sóng, rất có thể bộ phim sẽ bị ảnh hưởng bởi thông tin đời tư của anh. Tập cuối bộ phim vừa lên sóng vào ngày hôm qua, việc Song Joong Ki công khai hẹn hò vào hôm nay vừa tận dụng được sức nóng bộ phim, mà không làm ảnh hưởng đến quá trình phát sóng.

Tài sản tăng theo cấp số nhân, kỹ năng tiếng Anh phát triển vượt trội

Không chỉ là tài tử hạng A, được trả cát-xê hàng top xứ Hàn, Song Joong Ki còn là "đại gia bất động sản" mát tay. Thời gian gần đây, nam tài tử này đã thật sự thăng hoa trong khâu đầu tư nhà đất, thu về lợi nhuận khủng. Mới đây, iNews24 đưa tin căn biệt thự của Song Joong Ki tại Itaewon đã tăng giá gấp đôi. Được biết, nam diễn viên mua căn biệt thự rộng 600 mét vuông này vào tháng 11/2016 với giá 7,65 triệu USD (177 tỷ đồng), được sử dụng làm nhà tân hôn với Song Hye Kyo. Sau khi tuyên bố ly hôn, Song Joong Ki đã xây dựng lại căn biệt thự này, trở thành 1 tòa nhà có 2 tầng trên mặt đất, 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 993 mét vuông.

Đến nay, khối bất động sản này đã tăng giá gấp đôi, lên tới 13,77 - 15,3 triệu USD (325 - 361 tỷ đồng). Vì tòa nhà nằm trong khu cao cấp ở Itaewon, nên giá trị của nó sẽ còn tiếp tục tăng, ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Cận cảnh căn biệt thự trước...

... và sau khi xây dựng lại. Giá trị của bất động sản này đã tăng lên gấp đôi sau 6 năm

Song Joong Ki hiện đang sống tại khu Nine One Hannam, Seoul, trong căn hộ cao cấp có giá 7,27 triệu USD (171 tỷ đồng). Anh còn sở hữu căn hộ tại khu phức hợp cao cấp Eterno Cheongdam trị giá 11,5 triệu USD (271 tỷ đồng) và 1 căn nhà rộng 165 mét vuông ở Hawaii, có giá 20,65 triệu USD (487 tỷ đồng). Nam diễn viên được iNews24 khen đầu tư thông minh không khác gì nhân vật anh thủ vai trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Không chỉ kỹ năng phát triển tài chính, khả năng tiếng Anh của Song Joong Ki cũng tiến bộ thấy rõ sau khi hẹn hò bạn gái mới. Trước đây, chồng cũ Song Hye Kyo ít khi sử dụng đến ngôn ngữ này. Nhưng mới đây nhất, anh khiến tất cả phải bất ngờ với màn "bắn" tiếng Anh như gió tại sự kiện họp báo ở Singapore. Phải chăng vì yêu đương, hẹn hò với bạn gái ngoại quốc mà trình độ tiếng Anh của Song Joong Ki đã ở 1 tầm cao mới?

Song Joong Ki "bắn" tiếng Anh, cải thiện rõ rệt kỹ năng nói tiếng nước ngoài trong họp báo ở Singapore

Nguồn: Sports Chosun, iNews24