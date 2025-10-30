Lũ trên sông Thu Bồn ở Đà Nẵng vượt đỉnh lịch sử năm 1964

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 2h ngày 30/10, mực nước trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đạt 5,62m, cao hơn 1,62m so với báo động 3 (BĐ3) và vượt mức lũ lịch sử năm 1964 (5,48m).
Cùng thời điểm, mực nước trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,56m (trên BĐ3 1,06m); sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt 10,22m (trên BĐ3 1,22m); còn sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc ở mức 5,81m, dưới BĐ3 0,69m.
Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên BĐ3 từ 1,6-1,7m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964.
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 1,5m; lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức BĐ3 từ 0,60-0,65m; trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 0,3m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên BĐ2 0,10m.
Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên BĐ3 1,1m; lũ trên sông Hương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3 0,1m; lũ trên sông Bồ, sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ3 0,3-0,7m; trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2 0,5m.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3. Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng từ TP Huế đến tỉnh Quảng Ngãi sẽ duy trì trong vài ngày tới.
Không chỉ bị lũ dữ bủa vây, miền Trung còn hứng mưa lớn. Theo đó, ngày và đêm 30/10. TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 70mm.
Chiều và đêm 30/10, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đông mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, nơi mưa to trên 70mm.
Từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, Nghệ An đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ mưa rất to trên 350mm. Nguy cơ xảy ra mưa lớn, lượng trong 3 giờ có thể vượt 150mm.
Ngày và đêm 1/11, Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 50-100mm, cục bộ trên 200mm; từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 40-70mm, có nơi trên 150mm.
Mưa lớn ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 4/11.
Mưa lớn sầm sập suốt nhiều ngày, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều xã/phường.
|Tỉnh
|Xã/Phường
|Quảng Trị
|Đakrông, Hướng Phùng, La Lay, Tà Rụt, A Dơi, Ba Lòng, Bến Quan, Hướng Hiệp, Kim Ngân, Nam Hải Lăng, Quảng Ninh, Trường Sơn, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đông Trạch, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Khe Sanh, Lao Bảo, Lệ Ninh, Lìa, Nam Gianh, phường Đồng Sơn, phường Quảng Trị, Phong Nha, Tân Lập, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú
|TP Huế
|A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc
|TP Đà Nẵng
|A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An, Duy Xuyên, Phú Thuận, Trà Đốc, Trà Linh, Vu Gia
|Quảng Ngãi
|Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Nguyễn Nghiêm, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang, Xốp, Đăk Pék, Lân Phong, phường Sa Huỳnh, Tu Mơ Rông, Đăk Môn, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Dục Nông, Kon Đào, Sa Loong
|Gia Lai
|Ân Hảo, An Hòa, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Hoài Ân, Kim Sơn, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, Vạn Đức, An Lão, Bình Dương, Bình Khê, Bình Phú, Hòa Hội, Hội Sơn, KBang, Kông Bơ La, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Tây, phường Tam Quan, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, An Lương, An Nhơn Tây, Ayun, Bình Hiệp, Cát Tiến, Cửu An, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Đề Gi, Ia Khươl, Krong, Ngô Mây, phường An Bình, phường An Khê, phường An Nhơn Nam, Phù Cát, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Sơn Lang, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vĩnh Quang, Xuân An, Ya Hội