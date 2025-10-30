VIDEO: Hành trình kịch tính như phim, xuyên đêm cứu 3 người ở Đà Nẵng

Rạng sáng 30-10, lãnh đạo UBND xã Trà Tân, TP Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng của xã đã hoàn thành việc khiêng bộ 3 người bị thương nặng do sạt lở đất đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My an toàn.

Trước đó, chiều cùng ngày, Trạm Y tế xã Trà Tân (cơ sở 2 xã Trà Giác cũ) tiếp nhận 5 nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp, trong đó có 3 người bị chấn thương sọ não, mức độ nặng, tiên liệu xấu.

Các nạn nhân bị sạt lở đất vùi lấp, chấn thương nặng

Sau khi trao đổi và xin ý kiến Ban Chỉ huy Tiền phương Quân khu 5 và Ban chỉ huy (BCH) Phòng thủ dân sự Khu vực 3, lúc 19 giờ tối 29-10, BCH Phòng thủ dân sự xã đã trao đổi, thống nhất phương án di chuyển 3 nạn nhân bằng cách khiêng bộ qua các điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B.

Một tình huống ngoài dự kiến là Trạm Y tế xã cơ sở 2 chỉ có bình ô xy loại lớn mà không có bình cầm tay, có thể di chuyển được. BCH Phòng thủ dân sự xã đề nghị Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Bắc Trà My hỗ trợ bình ô xy cầm tay.

Đến hơn 20 giờ 30 phút, xe cấp cứu của TTYT khu vực mới mang bình ô xy đến trụ sở UBND xã Trà Tân.

Để triển khai phương án, BCH Phòng thủ khu vực xã Trà Tân quyết định cử một đoàn tiền trạm gồm 8 cán bộ chiến sĩ Công an xã, lực lượng dân quân, cán bộ y tế và Đoàn thanh niên xã mang theo bình ô xy và khảo sát suốt tuyến từ thôn Thăng Phương (trụ sở UBND xã Trà Tân) lên đến Trạm Y tế xã cơ sở 2 – nơi các bệnh nhân đang được sơ cứu.

3 nạn nhân chấn thương nặng được khiêng đến Trung tâm y tế khu vực Trà My gần 2 giờ sáng 30-10

Đoàn tiền trạm xuất phát lúc 21 giờ 5 phút trong sự lo lắng, căng thẳng của toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Đến 22 giờ 30 phút, đoàn tiền trạm đến được Trạm Y tế xã cơ sở 2 để tiếp ô xy cho 2 bệnh nhân phải thở ô xy, đồng thời trao đổi phương án với lực lượng làm nhiệm vụ ở cánh các thôn thuộc xã Trà Giác cũ.

Khó khăn lớn nhất trong suốt quá trình là khu vực này đang cúp điện, sóng điện thoại và wifi chập chờn, gần như không thể liên lạc được.

Sau khi trao đổi thống nhất, đoàn tiền trạm cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân xã đang đứng chân làm nhiệm vụ ở các thôn thuộc Trà Giác cũ thành lập Đoàn vận chuyển thứ nhất.

Lúc 22 giờ 50 phút, đoàn thứ nhất xuất phát từ Trạm Y tế cơ sở 2 với 3 võng khiêng 3 nạn nhân chấn thương nặng di chuyển về hướng TTYT khu vực Bắc Trà My.

Quá trình di chuyển, đoàn đã vượt qua hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng, bùn lầy đến tận đầu gối, có nhiều đoạn phải di chuyển sát mép vực sâu trong điều kiện mưa lớn, đất đá từ phía taluy dương có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Hành trình kịch tính như phim, xuyên đêm cứu 3 người ở Đà Nẵng

Sau khi nhận tín hiệu từ đoàn thứ nhất, đoàn thứ hai xuất phát từ trụ sở UBND xã Trà Tân, với hơn 30 chiến sĩ Công an, cán bộ và lực lượng dân quân xã. Vượt qua 3 điểm sạt lở nặng, đường sá bị vùi lấp và hai đoàn gặp nhau lúc 0 giờ 45 phút ngày 30-10.

Sau đó, hai đoàn cùng di chuyển đưa nạn nhân theo hướng Trà My về điểm tập kết tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 để lên xe cứu thương cùng cán bộ y tế của TTYT khu vực Bắc Trà My đang đợi sẵn. Lúc này là 1 giờ 15 ngày 30-10.

Tổng quãng đường di chuyển của lực lượng tham gia làm nhiệm vụ là hơn 20 km trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, nguy cơ sạt lở luôn rình rập.

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân, cho biết mặc dù trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, quyết không từ bỏ hy vọng cứu dân dù là mong manh nhất, lực lượng Phòng thủ dân sự xã Trà Tân đã hoàn thành nhiệm vụ lúc 1 giờ 30 phút và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bị nạn và lực lượng làm nhiệm vụ.