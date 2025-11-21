Lũ ở các sông miền Trung diễn biến thế nào khi trời vẫn mưa vừa, mưa to?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 21-11, phía Đông các tỉnh từ TP Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.



Mưa vừa và mưa to ở miền Trung sẽ giảm nhanh từ ngày 24-11. Ảnh: NLĐO

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20-11 đến 3 giờ ngày 21-11 phổ biến từ 20-60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm như trạm: Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 127,2 mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 103,6 mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 102,0 mm...

Dự báo ngày và đêm 21-11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Mưa tiếp tục kéo dài tới hết ngày 23-11, từ ngày 24-11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Lũ trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa đang xuống, riêng lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên.

Lúc 2 giờ ngày 21-11, mực nước trên các sông như sau: Sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 1,23 m, trên báo động 1 (BĐ1) 0,23 m; Sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 2,45 m, dưới BĐ2 0,55 m; Sông Kôn (Gia Lai) tại trạm Thạnh Hòa là 7,26 m, trên BĐ2 0,26 m; Sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Củng Sơn là 34,07 m, dưới BĐ3 0,43 m; tại trạm Phú Lâm là 3,9 m, trên BĐ3 0,2 m; Sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,40m, trên BĐ3 0,70m, dưới mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58 m) 0,18 m.

Sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 8,55 m, trên BĐ1 0,55 m; Sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) tại trạm Phan Rang là 3,53 m, trên BĐ2 0,03 m; Sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn là 426,04m, trên BĐ3 2,04 m.

Lũ ở các sông đang xuống, trừ sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức BĐ2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức BĐ3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1, tại trạm Phú Lâm ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; sông Krông Ana lên chậm và ở trên mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, trên các sông ở Khánh Hòa, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, trên sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang ở mức BĐ1 đến trên BĐ1; lũ trên các sông khác ở Đắk Lắk dao động ở mức BĐ1-BĐ2; lũ trên các sông ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1 đến BĐ1.