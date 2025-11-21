Sơn Hoà (Đắk Lắk) tan hoang sau cơn lũ vượt mốc lịch sử năm 1993

Tại xã Sơn Hoà, tỉnh Đắk Lắk - địa phương nằm ở hạ du thuỷ điện Sông Ba Hạ - dù ngập lụt mới diễn ra chưa đầy một ngày, nhưng những thiệt hại đối với người dân thì vô cùng lớn. Nhiều khu vực nước đã rút, song công tác khắc phục dự kiến sẽ còn kéo dài.

Cả một tuyến phố tan hoang sau cơn lũ. Những ngôi nhà kiên cố đã từng kiên cường trước cơn bão số 13 vừa qua đã trở nên mong manh trước cơn lũ dữ. Hàng chục ngôi nhà đã bị san phẳng, những ngôi nhà còn lại cũng xác xơ.

Cố gắng nhặt nhạnh những gì còn sót lại của ngôi nhà sau khi bị cơn lũ san phẳng, trên gương mặt của bà Nguyễn Thị Nương (thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa) vẫn chưa xoá được nét bàng hoàng. Đã hàng chục năm sinh sống tại xã miền núi này nhưng đây là lần đầu tiên bà phải chứng kiến được một cơn lũ hoành hành dữ dội đến như vậy. Lũ lên quá nhanh, gia đình bà chỉ kịp sơ tán người.

''Nay không còn thứ gì, đồ đạc trong nhà đi hết, tôn bay đổ hết'', bà Nương xót xa.

Thống kê ban đầu, xã Sơn Hoà, tỉnh Đắk Lắk đã có một người chết do lũ cuốn trôi. Trên 3.500 ngôi nhà bị ngập, trong đó trên 2.000 căn bị ngập sâu từ 3-5m. Trên 10 ngôi nhà kiên cố bị lũ đánh sập hoàn toàn. Cả xã có trên 2.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; nhiều diện tích hoa màu của người dân bị sạt lở, bồi lấp.

Ngay sau lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng với sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội tăng cường dọn dẹp, vệ sinh với mong muốn sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Ông Nay Blung, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết: ''Cả hệ thống chính trị cùng người dân vào cuộc. Đặc biệt là sự tham gia của Trung đoàn 95 đã và đang cùng chính quyền làm sao để hỗ trợ người dân tối đa''.

Cơn lũ vừa qua vượt qua đỉnh lũ lịch sử năm 1993 để lại hậu quả vô cùng lớn với người dân nơi đây. Việc khắc phục hậu quả sẽ còn mất thêm nhiều thời gian nữa.



