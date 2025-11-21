Thủ tướng: Tuyệt đối không để người dân trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu kịp thời

Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 225 ngày 20-11 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.



Người dân ở Gia Lai hỗ trợ hàng xóm thoát khỏi căn nhà sắp bị lũ nhấn chìm. Ảnh: NLĐO

Do mưa lũ lịch sử, tình hình lũ, lụt còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Để khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các tỉnh khu vực Trung Bộ, nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

Trong đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

Sẵn sàng nhường trụ sở công sở để chăm sóc dân tận tình

Thủ tướng yêu cầu phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng Thanh niên, Phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở Công an, Bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

Tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất theo quy định trong khả năng có thể đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Các Bộ Quốc phòng, Công an: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Thủ tướng kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".