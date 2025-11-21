Xôn xao clip 'bán cá xả lỗ vì mưa lũ, người phụ nữ bị kẻ gian móc túi 50 triệu'

Clip lan truyền trên mạng xã hội về việc người phụ nữ khóc nức nở vì bị kẻ gian móc túi 50 triệu. (Nguồn: Đinh Thanh Dân)

Tối 20/11, mạng xã hội xuất hiện clip về hình ảnh một người phụ nữ bán cá tại đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đứng khóc giữa làn mưa trong mùa bão lũ.

Anh Đinh Thanh Dân (sống tại Quy Nhơn, người quay clip) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, người phụ nữ đến từ xã Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) phải mang theo những gánh cá non lên Quy Nhơn để bán "xả lỗ". Giữa lúc bán buôn đông người, chị bị kẻ gian móc túi lấy 50 triệu đồng tiền mặt.

" Người ta buôn bán cực khổ chở cá từ Sông Cầu bán từ sáng cho tới tối, bão vô sợ cá cuốn trôi theo dòng nước, mà nỡ lòng nào móc túi lấy mất của người ta hơn 50 triệu, thấy chị khóc mà tội quá ", anh Đinh Thanh Dân chia sẻ.

Theo người dân xung quanh, số tiền là chi phí sinh hoạt, là vốn liếng duy nhất còn lại để vượt qua giai đoạn khốn khó và ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Hình ảnh người phụ nữ bán cá đứng khóc nức nở giữa đường Lê Thanh Nghị (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi clip trên được đăng tải, không ít bình luận bày tỏ sự thương cảm với người phụ nữ này giữa lúc lũ lụt vốn đã khốn khó, giờ càng khó thêm gấp bội, đồng thời phẫn nộ, lên án hành vi của kẻ gian.

" Lũ lụt đã lấy đi một phần tài sản, giờ đây lòng người còn tàn nhẫn hơn cả thiên tai. Đó không chỉ là mất tiền, đó là sự đánh cắp sinh mạng kinh tế của một gia đình đang chật vật. Thương chị !" - tài khoản Bich Thanh Tran chia sẻ.

Một tài khoản khác có tên Nguyễn Phúc Vĩnh Đệ, bức xúc: " Kẻ dã tâm cần phải bị lên án và pháp luật trừng trị…!".

Trước sự việc đau lòng này, người dân Quy Nhơn đã thể hiện tinh thần tương thân tương đã đổ về đường Lê Thanh Nghị để mua cá ủng hộ người phụ nữ. Đồng thời, nhiều người kêu gọi các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, điều tra làm rõ.