Quân đội dựng lều dã chiến ứng cứu, hỗ trợ người dân ở Khánh Hòa

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.
Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi trên 200mm.
Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 150mm trong 3 giờ.
Ngoài ra, đêm 20/11 ngày 21/11, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa dồn về chiều và tối).
Đêm 22/11 và ngày 23/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Lắk mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm.