Quân đội dựng lều dã chiến ứng cứu, hỗ trợ người dân ở Khánh Hòa

Chiều 20/11, hai căn lều dã chiến được lực lượng quân đội Khánh Hòa dựng tạm để người dân Nha Trang tránh trú, đồng thời làm nơi tập kết lương thực và phương tiện cứu hộ những ngày mưa lũ.

Hai lều dã chiến được dựng tại nút giao Ngọc Hội, điểm giao giữa đường sắt Bắc – Nam với đường 23 Tháng 10 (quốc lộ 1C) và 19 Tháng 5.

Bên trong mỗi căn lều rộng khoảng 100 m² được bố trí thành nơi ăn uống, nghỉ ngơi tạm cho người dân vừa được cứu ra khỏi vùng lũ. Đồng thời, đây vừa là điểm khai báo hỗ trợ, tập kết lương thực, thực phẩm của các cá nhân, tổ chức thiện nguyện.

Nhiều người xếp hàng khai báo trong lều về tình trạng người thân còn bị mắc kẹt trong mưa lũ để cơ quan chức năng lên phương án cứu trợ.

Hàng trăm suất lương thực từ các đội cứu trợ, doanh nghiệp và chính quyền địa phương được tập kết và phân phát miễn phí cho người dân vùng lũ.

Thực phẩm chủ yếu là thức ăn sẵn như mì tôm, bánh mì, lương khô và nước lọc. Tất cả đều được phân chia thành từng túi nhỏ để dễ phân phát cho người dân tập kết và cung cấp cho những người còn mắc kẹt lại trong vùng lũ, chưa thể tiếp cận.

Người dân xếp hàng tại nút giao Ngọc Hội để khai báo thân nhân và nhận thực phẩm, lương thực miễn phí.

Một cụ già vừa được lực lượng chức năng Khánh Hòa cứu ra khỏi rốn lũ.

Các ông bà già được lực lượng chức năng, quân đội túc trực chăm sóc sức khỏe ngay tại lều dã chiến sau một đêm đầm mình trong nước lũ.

Người mẹ bế con gái nhỏ vào lều dã chiến sau một đêm chịu đựng mưa gió.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Từ đêm 21/11 đến hết ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 150mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, đêm 20/11 ngày 21/11, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm, mưa dồn về chiều và tối).

Đêm 22/11 và ngày 23/11, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Lắk mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm.

Từ 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ xu hướng giảm nhanh.