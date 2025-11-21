Ngày 20/11 bên giường bệnh K: Nơi những thầy cô từng ngày từng giờ vẫn đau đáu niềm tin sẽ trở về dưới mái trường

Nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân đến 80 bệnh nhân là giáo viên, cán bộ ngành giáo dục đang điều trị tại ba cơ sở của bệnh viện.

Hoạt động nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người “lái đò tri thức” đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người, đồng thời nhắc nhở về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và lan tỏa tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ.

Tại Hội trường Bệnh viện K, Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các khoa, phòng đã trực tiếp thăm hỏi và trao quà trị giá 500.000 đồng đến từng bệnh nhân. Tại cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp, quà được trao tận giường bệnh, mang đến niềm vui và sự ấm lòng cho các thầy cô trong những ngày điều trị.

Bệnh nhân Trịnh Thị Tuyết (53 tuổi, Quảng Ninh), đang điều trị ung thư buồng trứng tại Khoa Nội 1, chia sẻ:

“Tôi có 30 năm công tác giảng dạy ở Quảng Ninh; mắc bệnh nên đến Bệnh viện để điều trị, hiện giờ tôi đang truyền hóa chất điều trị ung thư phổi. Tôi rất chia sẻ với khó khăn vất vả của các bác sỹ, nhiều giờ hội chẩn, nhiều giờ mổ ... quên ăn quên ngủ, quên cả niềm vui riêng vì chúng tôi.

Được chứng kiến điều ấy mỗi ngày khi điều trị, tôi luôn biết ơn, cảm thông với các bác sỹ, nhân viên y tế bệnh viện. Vậy mà hôm nay tôi và các đồng bệnh ở đây được mọi người tiếp thêm những lời động viên chia sẻ, cũng là những Thầy cô nhiều năm công tác ở các trường, các địa phương khác nhau nhưng ai cũng rất xúc động vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện.

Đây không chỉ là quà về vật chất mà thể hiện sự chia sẻ, thấu hiểu, trân trọng những người làm nghề giáo như chúng tôi mà quan trọng hơn là sự đồng hành khi chúng tôi đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Tôi rất xúc động, rất cảm ơn và ghi nhớ mãi sự sẻ chia này.

Tôi và các đồng bệnh sẽ cố gắng điều trị để sớm trở về với mái trường gắn bó bao năm, từng ngày từng giờ tôi vẫn đau đáu niềm tin ấy trong suốt 7 tháng điều trị vừa qua”.

Bệnh nhân Bùi Thị Minh Trang (35 tuổi, Hải Phòng) phát hiện ung thư vòm họng khi mang thai tuần 22, sinh con ở tuần 35 và chỉ 10 ngày sau bắt đầu điều trị hóa chất tại Bệnh viện K.

Chị Trang xúc động: “Ngày hôm nay nhận sự quan tâm của bệnh viện, của các đồng bệnh, tôi càng tự nhủ phải cố gắng đến cùng để điều trị, sớm trở về với con, bé vừa đầy tháng được ít ngày, mong muốn được ôm con làm điểm tựa cho 3 đứa con thơ, tôi cũng nhớ những ngày tháng được đi dạy, được đến lớp, đi làm mỗi ngày cùng đồng nghiệp. Tôi vẫn hy vọng một ngày không xa ...”

Trong chương trình, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, nhấn mạnh: “Trong những năm qua, Ban Lãnh đạo Bệnh viện K luôn chú trọng quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực.

Đây cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ, cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh biện K về truyền thống của dân tộc; là động lực để các thế hệ thầy cô trong bệnh viện phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho các bác sĩ trẻ noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng, đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, yêu thương đồng hành cùng người bệnh để Bệnh viện K luôn là nơi “Trao hi vọng - Nhận niềm tin”.”

