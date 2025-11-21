Giặt Là Sáng: Tiệm giặt của những người thinh lặng

Người dân trong con ngõ 417 Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã không lạ gì hình ảnh các nhân viên đặc biệt tại tiệm Giặt Là Sáng. Mỗi ngày, họ mở cửa, dọn dẹp và nhận đồ giặt sấy trong im lặng, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi. Bởi lẽ, toàn bộ nhân viên của tiệm đều là người điếc hoặc khiếm thính, giao tiếp với khách hàng thông qua những phiếu ghi yêu cầu.

"Giặt Là Sáng" nép mình yên tĩnh trong một con ngõ tại Hà Nội.

Chị Lương Thị Kiều Thúy, chủ tiệm, mất dần thính lực năm 10 tuổi. "Trong khoảng thời gian học ngôn ngữ ký hiệu, tôi nhận thấy người điếc gặp rất nhiều khó khăn khi xin việc, hoặc phải làm công việc với thu nhập bấp bênh. Đó là lý do tôi đã kiên trì xây dựng Giặt Là Sáng để tạo ra công ăn việc làm cho bản thân mình cũng như cộng đồng người điếc, khiếm thính."

Từ cơ sở đầu tiên ra đời năm 2020, mô hình này đã phát triển thành 5 cơ sở trên toàn quốc – 2 tại Hà Nội, 2 tại TP.HCM và 1 tại Đồng Nai – phục vụ hơn 20.000 lượt giặt sấy mỗi ngày và tạo thu nhập ổn định cho hàng chục lao động khiếm thính.

Nhân viên và khách hàng giao tiếp với nhau thông qua những phiếu ghi yêu cầu, bởi lẽ toàn bộ nhân viên của tiệm đều là người điếc/ khiếm thính.

Từ tháng 10/2025, không khí của hai cơ sở Giặt Là Sáng tại Hà Nội trở nên rộn ràng hơn. Khối lượng quần áo từ khách hàng nhiều hơn, thời gian từng mẻ giặt ngắn hơn, quá trình vận hành cũng nhịp nhàng hơn. Bởi lẽ, hai cơ sở này đã được LG trang bị thêm máy giặt công nghiệp tải trọng 13kg và máy sấy công nghiệp dùng gas với tải trọng 10,2kg. Bên cạnh hỗ trợ thiết bị, LG còn phụ trách lắp đặt, hướng dẫn thao tác, cân chỉnh thiết bị, cùng chính sách bảo hành, bảo dưỡng định kỳ, giúp tối ưu năng suất vận hành và tiết kiệm chi phí cho tiệm giặt.

Máy giặt công nghiệp sử dụng công nghệ biến tần truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™, vận hành ổn định và ít tiếng ồn. Thiết kế lồng nghiêng 10° giúp quần áo được làm sạch kỹ hơn nhưng vẫn tiết kiệm nguồn nước. Khả năng định lượng tự động hỗ trợ kiểm soát lượng chất giặt xả, giúp thao tác dễ dàng và đảm bảo chất lượng giặt đồng đều giữa các mẻ. Trong khi đó, máy sấy dùng khí gas mang lại khả năng gia nhiệt nhanh và thời gian sấy ngắn. Đây là những giải pháp giặt sấy tối ưu, phù hợp với cường độ hoạt động liên tục tại tiệm giặt.

Chỉ tay vào những lồng giặt đang quay, chị Lê Thu Ngân, nhân viên đã làm việc gần 5 năm tại tiệm giặt, mỉm cười chia sẻ bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Giờ mỗi mẻ có thể giặt gấp đôi khối lượng so với trước. Những đơn hàng chăn to hay quần áo lớn trước đây phải từ chối, giờ bọn em làm được hết. Một mẻ chỉ 30–40 phút là hoàn thiện đúng thời gian dự báo, khách vui vì nhận đúng hẹn, mà bọn em cũng tự tin hơn rất nhiều."

Những đơn hàng phức tạp và mất thời gian như chăn bông giờ đây cũng trở nên đơn giản.

Chia sẻ về thay đổi sau khi nâng cấp thiết bị, anh Duy Linh, Nhân viên Đảm bảo chất lượng tại miền Bắc, cho biết máy mới giúp Giặt Là Sáng giảm rất nhiều áp lực giờ cao điểm. Đồ trả khách luôn khô, sạch, thơm và giữ phom tốt. Khi không còn lo xử lý từng mẻ quá lâu, nhân viên có thêm thời gian hơn để chăm chút dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng. "Chúng tôi cũng có thể theo dõi quá trình giặt sấy của nhiều thiết bị cùng lúc thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, từ đó ước tính chính xác số lượng đồ nhận và thời gian trả khách. Số lượng đồ giặt nhiều hơn thì thu nhập của chị em cũng tốt hơn."

Nhờ có giải pháp giặt sấy từ LG, số lượng đơn hàng tăng thêm, thu nhập của nhân viên cũng ổn định hơn.

Được biết, một phần lợi nhuận từ Giặt Là Sáng sẽ được sử dụng cho mục đích phát triển các cơ sở mới và hỗ trợ các lớp kỹ năng sống. Ngoài hoạt động kinh doanh, Giặt Là Sáng còn đang đào tạo nghề cho cộng đồng người điếc/ khiếm thính nói riêng cũng như người yếu thế nói chung.

Với những tiệm giặt sấy có quy mô vừa và nhỏ như Giặt Là Sáng, điều quan trọng không phải là những thiết bị to lớn và phức tạp, mà là công cụ ổn định, tiết kiệm, dễ vận hành và có khả năng hoàn vốn nhanh. Hiểu rõ điều này, LG rất tự hào đồng hành để Giặt Là Sáng hoạt động hiệu quả hơn, từ đó tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, chuyên nghiệp.

Mỗi vòng quay của thiết bị tại Giặt Là Sáng không chỉ là công việc thường ngày, mà còn là nhịp sống của những người điếc và khiếm thính đang tự tin làm chủ cuộc sống.