CLIP: Lâm Đồng di dời người dân cùng tài sản khỏi vùng ngập trong đêm

Lực lượng chức năng di dời người dân cùng tài sản trong đêm.
Đêm 20/11, cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) khẩn trương hỗ trợ di dời người dân khỏi vùng ngập do thủy điện Đồng Nai 4 và Đồng Nai 5 xả điều tiết.
Theo Thượng tá Trần Văn Thống - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, đơn vị đã huy động 30 cán bộ thường trực, 20 dân quân thường trực, 30 dân quân xã Cát Tiên và 50 dân quân xã Cát Tiên 2 để hỗ trợ di dời người dân và tài sản.
Ngay trong đêm, các lực lượng di dời 50 hộ dân và tài sản của 56 hộ dân lên khu vực an toàn.
Trong đêm, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 7) cũng đã có mặt, phối hợp với lực lượng địa phương triển khai cứu hộ, cứu nạn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, hiện có khoảng 300 hộ dân sống dọc sông Đồng Nai (xã Cát Tiên) đối mặt nguy cơ ngập sâu.
Các lực lượng cũng đã chuẩn bị 1 ca nô, 2 xuồng máy, 7 xuồng chèo tay, 50 phao cứu sinh và nhiều thiết bị cần thiết.
Hỗ trợ người dân di dời tài sản.
Tại các thôn 1, 4, 7, Phú Bình, Lộc Hòa, Thuận Lộc, An Nhơn của xã Đạ Tẻh cũng có khoảng 20 hộ dân có nguy cơ cao bị ngập. Hiện có 61 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới sẵn sàng triển khai ứng cứu.