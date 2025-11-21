CLIP: Lâm Đồng di dời người dân cùng tài sản khỏi vùng ngập trong đêm

Theo Thượng tá Trần Văn Thống - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm, đơn vị đã huy động 30 cán bộ thường trực, 20 dân quân thường trực, 30 dân quân xã Cát Tiên và 50 dân quân xã Cát Tiên 2 để hỗ trợ di dời người dân và tài sản.