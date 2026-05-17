Theo thông tin từ VNExpress, mưa lũ tràn qua nhiều xã ở Cao Bằng trong đêm 16/5, nước dâng lên tầng hai nhà dân, cuốn trôi ôtô khách và gây ngập, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông.

Một ôtô khách chở gần 20 người gồm giáo viên và học sinh đi tham quan khu di tích Pác Bó bị chết máy khi đi qua đoạn ngập tại khu vực hang Ngườm Bang trên quốc lộ 4A. Toàn bộ hành khách được đưa ra ngoài an toàn, song khoảng 20 phút sau, chiếc xe bị lũ cuốn trôi gần 100 m.

Ông Linh Phú Cường- Chủ tịch UBND xã Lý Quốc, cho biết nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều khu vực bị cô lập cục bộ. Khi được tìm thấy, chiếc xe khách đã bị "vò" nát, biến dạng hoàn toàn do va đập mạnh trong dòng nước.

Người dân xã Lý Quốc cho biết nước lên rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn, nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản. "Khoảng 20 năm nay khu vực này chưa từng có trận lũ lớn như vậy", chị Nguyễn Hảo nói và cho biết nhiều người phải chạy sang hàng xóm hoặc khu vực cao để tránh lũ.

Báo Cao Bằng cho hay, theo báo cáo nhanh của Chi cục Tài nguyên nước, chiều tối ngày 16/5/2026 trên địa bàn xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận xảy ra mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn; trong đó lượng mưa đo được từ 19h00 đến 23h00 tại trạm Minh Long đạt 314,0 mm, trạm Đàm Thủy đạt 212,8 mm, gây ngập úng nhiều khu vực dân cư, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống nhân dân.

Mưa lớn đã làm 114 nhà dân tại xã Lý Quốc bị ngập nước; tuyến Quốc lộ 4A tại khu vực cầu Bản Thầng bị ngập sâu khoảng 0,7m; tuyến giao thông nông thôn xóm Bản Thang, khu vực cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3 m; Trường Mầm non và Trường Tiểu học Minh Long bị ngập nước. Nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian tới là rất cao, có thể tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống hân dân và hạ tầng thiết yếu.

Để chủ động ứng phó, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Lý Quốc, UBND xã Đàm Thủy và các xã, phường có nguy cơ ảnh hưởng thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Mưa lũ khiến đường tại khu vực Ngườm Bang, xã Lý Quốc hư hỏng nặng.

Khẩn trương rà soát toàn bộ khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động sơ tán người dân tại các vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản, vật nuôi, lương thực, nhu yếu phẩm đến nơi an toàn; hỗ trợ các hộ bị ngập nước khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Tổ chức cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ tại các vị trí ngập sâu, khu vực nước chảy xiết, các tuyến đường bị chia cắt; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Chủ động kiểm tra các công trình hạ tầng thiết yếu, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, thông tin liên lạc để có phương án bảo đảm an toàn. Tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; kịp thời cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ đến chính quyền cơ sở và nhân dân.

Chỉ đạo Chi cục Tài nguyên nước, các cơ quan chuyên môn tăng cường trực ban, thường xuyên cập nhật tình hình thiên tai, tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo ứng phó kịp thời. Chủ trì phối hợp với các địa phương kiểm tra thực tế khu vực bị ảnh hưởng; hướng dẫn, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả thiên tai; tham mưu đề xuất các giải pháp hỗ trợ theo quy định. Rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư khi cần thiết.

Sở Xây dựng, chủ trì kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công trình công cộng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai phương án khắc phục các điểm giao thông bị ngập úng, chia cắt; bảo đảm giao thông thông suốt ngay sau khi điều kiện cho phép. Chỉ đạo kiểm tra an toàn các công trình xây dựng, khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở taluy, đá lăn.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ sơ tán nhân dân và xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh. Phối hợp với địa phương tổ chức phân luồng giao thông, kiểm soát các khu vực nguy hiểm; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực bị ảnh hưởng thiên tai. Sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát, kiểm tra an toàn đối với các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập úng; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Chỉ đạo các trường học chủ động vệ sinh môi trường, khử khuẩn, khắc phục hậu quả sau ngập úng để sớm ổn định việc dạy và học.

Sở Y tế 3 chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Hướng dẫn địa phương thực hiện vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh phát sinh sau thiên tai. Sở Công Thương chỉ đạo bảo đảm cung ứng điện, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời các sự cố về điện, bảo đảm an toàn điện trong khu vực ngập úng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Cao Bằng tăng cường cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết, cảnh báo nguy cơ thiên tai; hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng tránh, ứng phó. Kịp thời đưa tin về công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng tránh thiên tai; tham gia hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó thiên tai.