Cảnh báo về ma tuý "nấm thần"

Mới đây, fanpage của Thông tin Chính phủ đã đăng tải những cảnh báo về "nấm thần" - một loại ma tuý gây ảo giác nguy hiểm. Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một loại ma tuý ít người biết đến nhưng lại gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Liên quan đến loại ma tuý nguy hiểm này, theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng, qua đó phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm đang len lỏi vào giới trẻ, đáng chú ý có “nấm thần” - loại chất gây ảo giác mạnh được ngụy trang dưới vỏ bọc tưởng chừng vô hại.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng do N.V.N. (SN 2000, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng; chỗ ở tại phường An Hải) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy “cỏ Mỹ”.

Sau thời gian theo dõi, trưa ngày 13/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, tiến hành kiểm tra và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, lực lượng chức năng phát hiện N.V.T. (SN 1995, trú xã Việt An, TP Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép hai gói “cỏ Mỹ” cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng thời điểm, tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, tổ công tác bắt quả tang N.V.N. và T.V.T. (SN 2003, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói “cỏ Mỹ”, điện thoại di động, tiền mặt và phương tiện phục vụ việc giao dịch.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, đồng thời bắt giữ thêm T.N.K. (SN 1993, trú Nghệ An, tạm trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), được xác định là đối tượng cung cấp ma tuý cho nhóm trên. Qua khám xét, ngoài khoảng 3kg “cỏ Mỹ”, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều loại ma túy biến tướng như “tem lưỡi”, cần sa và đặc biệt là 8 gói “nấm thần”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo để đăng tải hình ảnh, số điện thoại liên hệ nhằm thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ đầu tháng 3/2026 đến nay để thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an, “nấm thần” chứa hoạt chất psilocybin – chất gây ảo giác mạnh tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, làm thay đổi cảm giác, nhận thức và hành vi của người sử dụng. Người dùng có thể rơi vào trạng thái hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, mất định hướng không gian và thời gian, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho bản thân cũng như cộng đồng.

Việc sử dụng lâu dài loại chất này có thể dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ, mất khả năng kiểm soát cảm xúc; thậm chí xuất hiện tình trạng “ảo giác hồi tưởng” dù đã ngừng sử dụng. Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các loại ma túy trá hình được rao bán trên mạng xã hội; đồng thời đề nghị gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, giúp các em nhận diện rõ tác hại của ma túy và tránh bị lôi kéo, dụ dỗ sử dụng các chất kích thích nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú, cho thuê trọ cần nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý người thuê, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Mỗi người dân cần chủ động tham gia phòng, chống ma túy, tích cực tố giác các hành vi vi phạm nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho cộng đồng.