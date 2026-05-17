Bắt Trần Song Toàn sinh năm 1995

Ngày 17/5, Công an Phường Bình Trị Đông (TP.HCM) đã bắt giữ Trần Song Toàn (SN 1995, ngụ tại Phường Chánh Hưng) về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 3h ngày 16/5, chị T.T.T.V. (SN 2003, trú phường Tân Tạo) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Tỉnh lộ 10 theo hướng từ đường An Dương Vương về đường Lê Đình Cẩn. Khi chị V di chuyển đến trước số 338 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, TP.HCM thì bất ngờ bị Trần Song Toàn điều khiển xe gắn máy chạy từ phía sau vượt lên, áp sát và giật 1 điện thoại di động để trong túi áo khoác của nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng đường Lê Đình Cẩn.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, chị V. đến Công an phường Bình Trị Đông trình báo vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an đã khẩn trương triển khai truy xét, bắt giữ đối tượng vào lúc 4 giờ cùng ngày.

Hiện Công an đang phối hợp các đơn vị củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi lưu thông vào khung giờ khuya, hạn chế để điện thoại, tài sản có giá trị ở vị trí dễ bị đối tượng lợi dụng cướp giật; đồng thời cần nâng cao cảnh giác khi di chuyển trên các tuyến đường vắng người.

Khi xảy ra vụ việc, người dân cần nhanh chóng trình báo Công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng.