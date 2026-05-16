Công an Hà Nội bắt người đàn ông làm chuyện mờ ám trên đường Dương Nội giữa đêm

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Khoảng 20h50’ ngày 13/5, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường Dương Nội, thì phát hiện một nam giới đi bộ có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy tổ công tác, đối tượng bất ngờ bỏ chạy. Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng.

Qua kiểm tra, Tổ công tác thu giữ trong người đối tượng 01 túi nilon bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng. Đối tượng khai nhận đó là ma tuý mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về Công an phường Dương Nội để làm rõ. Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là N.V.H (SN 1977, trú tại Bắc Ninh).

Hiện Công an phường Dương Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.