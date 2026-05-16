BH Media, Mây Sài Gòn, Giọng ca để đời… hoạt động gì mà loạt giám đốc, nhà sáng lập bị khởi tố?

Ngày 16-5, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, tại vụ án xảy ra tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ truyền thông Bihaco, tức BH Media, cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bản quyền tác giả Việt Nam.

Theo báo điện tử Vietnamnet, BH Media từng vướng vào vụ lùm xùm bản quyền "Tiến quân ca" năm 2021. Khi đó, VTV1 phản ánh ca khúc "Tiến quân ca" - đã được gia đình nhạc sĩ Văn Cao hiến tặng cho nhân dân và Tổ quốc - bị BH Media xác nhận sở hữu bản quyền.

Phản hồi Vietnamnet, BH Media cho biết quyền tác giả đối với "Tiến quân ca" vẫn thuộc tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, Hồ Gươm Audio là đơn vị sản xuất bản ghi và sở hữu quyền liên quan đối với bản ghi âm này, sau đó ủy quyền cho BH Media quản lý, khai thác trên YouTube.

Tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, bị can Võ Văn Nam, Giám đốc công ty, cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi tương tự.

Đối với vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, cơ quan điều tra khởi tố hai bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Ở vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, hai bị can bị khởi tố là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nguyễn Trung Trường Huy, 40 tuổi, được biết đến là doanh nhân và chuyên gia truyền thông. Ông cùng Võ Hoàng Việt đồng sáng lập chuỗi sân khấu ca nhạc Mây Lang Thang thuộc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Ra mắt tại Đà Lạt vào năm 2019, Mây Lang Thang ban đầu là mô hình kết hợp cà phê, homestay và sân khấu âm nhạc do những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo xây dựng. Sau đó, thương hiệu này trở thành một trong những mô hình tiên phong cho xu hướng du lịch kết hợp thưởng thức âm nhạc tại Việt Nam.

Sân khấu này từng mời nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Mỹ Linh, Uyên Linh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương, Hà Nhi, Trung Quân Idol và Vũ…, thu hút hàng trăm triệu lượt nghe trên các trang mạng xã hội.

Từ địa điểm đầu tiên trong hẻm Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt, Mây Lang Thang sau đó mở rộng sang các không gian lớn hơn như Măng Lin, Đồi Mây, đồng thời tổ chức các đêm nhạc định kỳ tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Trong một vụ án khác xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, cơ quan điều tra khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ trung tâm này. Ông Diệp Văn Lập, 52 tuổi, được biết đến với nghệ danh ca sĩ Quang Lập, là giọng ca bolero nổi tiếng sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu người theo dõi.

Nhiều ca khúc bolero do Quang Lập thể hiện như "Về đâu mái tóc người thương", "Sầu tím thiệp hồng", "Đêm buồn tỉnh lẻ" hay "Nhật ký đời tôi" từng thu hút lượng lớn người nghe và người xem trên các nền tảng số.

Trước đó, báo chí đăng tin ca sĩ Quang Lập từng vướng tranh chấp liên quan căn nhà tại phường Bình Trị Đông, TPHCM của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt. Căn nhà này được gia đình bà tạo lập từ năm 1993 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2003. Sau nhiều năm kiện tụng, tòa án tuyên buộc ca sĩ Quang Lập, tên thật Diệp Văn Lập, cùng những người liên quan phải bàn giao lại tài sản cho chủ sở hữu hợp pháp là bà Nguyễn Thị Nguyệt.

Liên quan vụ việc, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ 3, phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các bị can và những cá nhân liên quan, đồng thời xác minh để thu hồi triệt để tài sản.

Bộ Công an cũng cho biết sẽ chỉ đạo công an các địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan trên phạm vi cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm chủ động chấm dứt sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và phối hợp với cơ quan chức năng để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Bộ Công an, việc khởi tố loạt vụ án này nhằm thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong việc đẩy nhanh tiến độ phát hiện, điều tra và xử lý các vi phạm liên quan lĩnh vực này.