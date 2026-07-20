Lời khuyên dành cho tất cả những người hay dùng nước súc miệng

Một bác sĩ phẫu thuật tim cho biết ông tránh sử dụng nước súc miệng vì cho rằng sản phẩm này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp.

Bác sĩ Jeremy London – chuyên gia phẫu thuật tim mạch được chứng nhận tại Mỹ và là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều chia sẻ về sức khỏe – mới đây đã tiết lộ rằng ông không sử dụng nước súc miệng vì những tác động của nó đối với huyết áp.

Trước đây, bác sĩ London từng gây chú ý khi gọi một loại đồ uống rất phổ biến trên thế giới là "chất lỏng gây chết người" (gợi ý: không phải rượu) và chia sẻ 5 thói quen khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn. Mới đây, ông tiếp tục đưa ra một lời khuyên khiến nhiều người bất ngờ trên các nền tảng mạng xã hội.

Bác sĩ London thường chia sẻ những thứ bản thân tránh xa để bảo vệ sức khỏe. Không quá khó đoán khi danh sách của ông bao gồm hút thuốc lá, thuốc lá điện tử, rượu bia, nước ngọt và thực phẩm siêu chế biến. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên là ông cũng đưa nước súc miệng chứa cồn vào danh sách này.

Trong đoạn video có tiêu đề "Hãy ngừng dùng nước súc miệng", bác sĩ London nói: "Đây là một trong những thứ tôi tuyệt đối tránh với tư cách là bác sĩ phẫu thuật tim mạch. Có hai lý do.”

Ảnh minh họa

“Thứ nhất, cũng giống như phần còn lại của đường tiêu hóa, khoang miệng của bạn chứa rất nhiều vi khuẩn có lợi. Khi tiêu diệt chúng, bạn đang làm tổn hại đến môi trường tự nhiên trong miệng.”

“Thứ hai, điều này thực sự rất thú vị. Có một phản ứng hóa học giữa các vi khuẩn có lợi này giúp cơ thể kiểm soát huyết áp. Khi phá hủy chúng, bạn thực sự có thể làm tăng huyết áp. Mà huyết áp cao lại là yếu tố nguy cơ của cả đột quỵ lẫn nhồi máu cơ tim."

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Today của đài NBC, bác sĩ London giải thích chi tiết hơn. Theo ông, các vi khuẩn có lợi trong khoang miệng giúp cơ thể tạo ra oxit nitric – một phân tử có vai trò làm giãn mạch máu và góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Tuy nhiên, do nước súc miệng kháng khuẩn không chỉ tiêu diệt vi khuẩn có hại mà còn loại bỏ cả vi khuẩn có lợi, quá trình tạo oxit nitric cũng bị gián đoạn.

Bác sĩ London cho biết: "Bạn thực sự có thể làm tăng huyết áp chỉ bằng cách tiêu diệt các vi khuẩn trong miệng. Và nếu vốn đã có xu hướng bị tăng huyết áp thì điều đó còn có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn."

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Blood Pressure cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc sử dụng nước súc miệng và nguy cơ tăng huyết áp. Sau khi theo dõi hơn 1.000 người tham gia, các nhà nghiên cứu kết luận: "Trong nghiên cứu này, việc sử dụng thường xuyên các loại nước súc miệng bán không cần đơn có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp cao hơn, độc lập với các yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp và nhiều yếu tố gây nhiễu khác."

Một nghiên cứu khác đăng trên ScienceDirect cho biết có "bằng chứng rõ ràng" cho thấy việc làm xáo trộn hệ vi khuẩn trong khoang miệng do sử dụng nước súc miệng "sẽ ức chế quá trình sản xuất oxit nitric... và ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp".

Bác sĩ London không phải là chuyên gia duy nhất đưa ra cảnh báo này.

Bác sĩ nha khoa Kami Hoss cho rằng sức khỏe răng miệng của nhiều người hiện nay khá kém, bởi họ hoặc là bỏ bê việc chăm sóc răng miệng, hoặc đi theo hướng ngược lại là "tiệt trùng" khoang miệng quá mức, làm mất cân bằng hệ vi sinh vật tự nhiên.

Theo bác sĩ Hoss, việc sử dụng các loại nước súc miệng kháng khuẩn mạnh để tiêu diệt hầu hết vi khuẩn sẽ chỉ khiến "những vi khuẩn xấu nhất, khỏe nhất và khó tiêu diệt nhất còn sống sót".

Ông ví việc dùng nước súc miệng như cách chăm sóc khu vườn: "Nếu trong vườn có cỏ dại, bạn sẽ không đổ axit và thuốc diệt cỏ khắp nơi để tiêu diệt tất cả mọi thứ như cách chúng ta đang làm trong khoang miệng. Nhưng chúng ta lại dùng nước súc miệng sát khuẩn để giết sạch mọi vi khuẩn. Những gì chúng ta đang làm với khoang miệng hiện nay thực sự là một thảm họa."