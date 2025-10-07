Ngày 7/10, lãnh đạo UBND phường Chu Văn An, TP Hải Phòng cho biết, lốc xoáy khiến nhiều đoạn bờ tường, mái ngói và tôn cũng như trụ điện, cây xanh bị quật đổ.

Mái tôn của trường Tiểu học, THCS Chí Minh và trang trại chăn nuôi, một số kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp cũng bị dông lốc cuốn bay. May mắn không gây thiệt hại về người.

Lốc xoáy quét qua, mái ngói nhà dân tại khu phố Tường, phường Chu Văn An, TP Hải Phòng bị cuốn bay.

Đoạn tường nhà dân cũng bị lốc xoáy quật đổ.

UBND phường Chu Văn An thành lập 2 tổ công tác đến các trường học và những hộ dân bị ảnh hưởng để kiểm tra, kiểm kê thiệt hại do dông lốc gây ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Hải Phòng, qua theo dõi ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa tại khu vực Hưng Yên, Bắc Ninh, đang di chuyển về Hải Phòng.

Trụ điện gãy đổ sau khi lốc xoáy quét qua.

Dự báo, những vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực phía Tây và Tây Bắc TP Hải Phòng như: Mao Điền, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Việt Hoà, Thạch Khôi, Gia Lộc,...

Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng người dân.