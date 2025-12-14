Loại thịt bổ như thuốc quý, ra chợ gặp phải mua liền

Thịt chim bồ câu thường được sử dụng chế biến nhiều món ăn hấp dẫn với giá trị dinh dưỡng cao. Loại thịt này còn được dùng trong nhiều bài thuốc bổ cho người suy nhược, mới ốm dậy, trẻ nhỏ. Theo Đông y, thịt bồ câu tính bình, vị mặn, tác dụng bổ thận kiện tỳ vị, ích khí huyết, giải độc, kiện tỳ vị (kích thích tiêu hoá).

Trứng chim bồ câu cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có protein, đường bột, canxi, sắt và phốt-pho. Thịt bồ câu được đánh giá có tác dụng bổ thận, kiện tỳ, dưỡng khí huyết, hỗ trợ điều trị suy nhược, mất ngủ, thần kinh yếu, hay quên, phụ nữ kinh nguyệt không đều…

Các nghiên cứu cho thấy, hàm lượng protein trong thịt bồ câu chiếm khoảng 24% - cao hơn nhiều loại thịt thông thường, nhưng lại ít chất béo và cholesterol (chỉ khoảng 0,3%). Ngoài ra, thịt chim bồ câu còn giàu axit amin thiết yếu, vitamin A, B1, B2, E cùng nhiều khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bổ máu: Thịt bồ câu rất giàu nhiều nguyên tố vi lượng như chất sắt và vitamin B, giúp cải thiện chức năng tái tạo tế bào hồng cầu, phòng ngừa tình trạng thiếu máu do chế độ ăn không đủ chất sắt. Với phụ nữ, loại thịt này có tác dụng giảm đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, tăng cường khí huyết, cải thiện triệu chứng mệt mỏi do thiếu máu.

Tốt cho tim mạch: Thịt bồ câu giàu protein chất lượng cao, chất béo thấp, giúp cơ thể duy trì mức cholesterol ổn định, ngăn ngừa mỡ máu tăng đột biến và xơ vữa động mạch như khi ăn các loại thịt đỏ.

Ăn đủ protein mỗi ngày giúp xây dựng và phát triển các mô của cơ thể - bao gồm cơ bắp, gân, mạch máu, da, tóc và móng, đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp và duy trì các enzyme và hormone.

Người mắc bệnh tim, thừa cân, béo phì có thể bổ sung loại thịt này sau khi loại bỏ phần da, chế biến ít dầu mỡ vào chế độ ăn với tần suất 1-2 con/tuần.

Cải thiện chức năng não bộ: Vitamin A, B, E, canxi và sắt trong thịt bồ câu có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và đổi mới tế bào não, tăng cường tuần hoàn máu não, giúp cải thiện trí nhớ, phát triển trí não.

Ngăn ngừa lão hoá: Thịt bồ câu chứa hàm lượng chất chondroitin tương đối cao và lượng collagen dồi dào, cải thiện sức sống làn da, tăng độ đàn hồi cho da, giúp khí huyết lưu thông, từ đó làm chậm quá trình lão hoá.

Bên cạnh đó, tiêu thụ vừa phải chim bồ câu có thể tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng chán ăn, thúc đẩy quá trình tiêu hoá, giảm mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần…

Một số món ăn - bài thuốc từ thịt bồ câu

Trong y học cổ truyền, thịt chim bồ câu không chỉ là thực phẩm mà còn được dùng như một vị thuốc trong nhiều bài chữa bệnh:

Chữa suy nhược cơ thể: Chim bồ câu hầm với hạt sen, long nhãn, đông trùng hạ thảo, hoài sơn và mộc nhĩ trắng.

Chữa liệt dương, thiếu máu, hoa mắt: Thịt chim bồ câu sấy khô, tán bột trộn cùng đỗ trọng và mật ong, vo viên uống hàng ngày.

Chữa kinh nguyệt không đều: Tiết chim bồ câu kết hợp với bột xơ mướp, làm khô, tán nhỏ uống cùng rượu.

Bồi bổ khí huyết: Chim bồ câu hầm với hoàng kỳ và kỷ tử, tốt cho người mới ốm dậy.

Hỗ trợ tiểu đường: Thịt bồ câu nấu với mộc nhĩ trắng, hoài sơn hoặc ngọc trúc, không nêm gia vị.

Lưu ý khi ăn thịt chim bồ câu Dù giàu dinh dưỡng, thịt chim bồ câu không phải ai cũng nên dùng thường xuyên. Những người bị sốt, người có thể chất nóng trong, mắc bệnh gan, đặc biệt là viêm gan cấp tính không nên ăn loại thịt này. Nên tránh ăn chim bồ câu với gan heo, thịt heo, nấm đầu khỉ, có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Chú ý không ăn chim bồ câu cùng với tôm, cá diếc vì có thể gây dị ứng. Liều lượng thích hợp là 1-2 con/tuần, có thể loại bỏ da và mỡ để nạp ít chất béo hơn.

(Theo baophunuthudo, vtcnews)