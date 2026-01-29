Loại rau tốt bậc nhất thế giới, bổ ngang nhân sâm tổ yến, chợ Việt bán đầy từ 15.000 đồng/kg

Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), xà lách nằm trong top 10 loại rau tốt nhất thế giới nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, ít calo và có lợi cho sức khỏe tổng thể. Điều đáng nói là loại rau được các chuyên gia đánh giá cao này lại vô cùng phổ biến tại Việt Nam, được trồng đại trà ở nhiều địa phương và có giá bán bình dân, chỉ từ 15.000 đồng/kg.

Nguồn gốc và đặc điểm của rau xà lách

Xà lách còn có tên gọi khác là rau diếp, thuộc nhóm rau thân thảo, có nguồn gốc từ châu Âu. Trải qua hàng trăm năm lai tạo và chọn lọc, xà lách ngày nay có rất nhiều giống khác nhau, thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu và được trồng rộng rãi trên khắp thế giới.

Loại rau này ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ ổn định, không quá nóng. Tại Việt Nam, xà lách được trồng nhiều ở các vùng có khí hậu mát lạnh như Đà Lạt, Lâm Đồng, một số tỉnh miền núi phía Bắc và trong các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, xà lách trồng tại Việt Nam thường có lá to, giòn, mọng nước và vị ngọt nhẹ tự nhiên. Lá xà lách có màu xanh nhạt đến xanh đậm, tùy giống mà mép lá có thể lượn sóng hoặc ánh đỏ nhạt. Bề mặt lá mềm, mỏng, khi ăn không bị dai hay khô. Đây cũng là lý do xà lách rất được ưa chuộng trong các chế độ ăn lành mạnh, ăn thanh đạm hoặc thực đơn giảm cân.

Những giống xà lách phổ biến, giá rẻ dễ mua

Hiện nay, trên thị trường có nhiều giống xà lách quen thuộc như xà lách mỡ, xà lách xoăn, xà lách lô lô xanh, lô lô tím, xà lách romaine… Mỗi loại có hình dáng và màu sắc khác nhau nhưng nhìn chung đều có đặc điểm chung là sinh trưởng nhanh, dễ trồng và dễ thu hoạch.

Vào mùa, xà lách được bày bán đầy ở siêu thị, cửa hàng thực phẩm và các chợ dân sinh. Nhờ nguồn cung dồi dào, giá xà lách khá ổn định, phổ biến từ 15.000 - 25.000 đồng/kg, phù hợp với hầu hết người tiêu dùng.

Hương vị dễ ăn

Khi ăn sống, xà lách mang lại cảm giác giòn mát, tươi mới, càng nhai càng cảm nhận được vị ngọt dịu tự nhiên. Hương vị "trung tính" giúp xà lách dễ kết hợp với nhiều loại thực phẩm mà không làm át mùi món chính.

So với nhiều loại rau xanh khác, xà lách ít mùi hăng, không cay nồng, rất phù hợp với trẻ em, người lớn tuổi và những người ăn nhạt, ăn thanh đạm. Trong mâm cơm gia đình Việt, xà lách thường được sử dụng theo cách đơn giản nhất là ăn sống. Rau được rửa sạch, ngâm nước muối loãng rồi ăn kèm với thịt luộc, cá kho, trứng rán… giúp bữa ăn cân bằng hơn, dễ ăn và nhẹ bụng hơn, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Lưu ý khi chọn mua và bảo quản xà lách

Khi chọn mua xà lách, nên ưu tiên những cây có lá tươi, màu xanh tự nhiên, không dập nát hay úa vàng. Lá ngon thường giòn, có độ đàn hồi, cầm chắc tay, không bị mềm nhũn. Tránh mua rau có lá nhớt, mùi lạ hoặc phần gốc bị thâm đen.

Sau khi mua về, không nên rửa ngay nếu chưa dùng. Tốt nhất là cắt bỏ gốc bẩn, loại bỏ lá hỏng, bọc rau bằng giấy hoặc khăn khô rồi cho vào túi thoáng khí, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi sử dụng mới rửa sạch để giữ được độ giòn và hạn chế rau bị úng.

