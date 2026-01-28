7 loại cây nên trồng trước cửa nhà vào đầu năm mới

Hãy trồng 7 loại cây này trước cửa nhà dịp năm mới (Ảnh: Getty).

Cây xanh không chỉ mang lại màu sắc, kết cấu và vẻ đẹp tự nhiên cho không gian sống mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí. Theo phong thủy, cây trồng đúng chỗ còn giúp tăng cường nguồn năng lượng sống lưu thông trong ngôi nhà. Đặt cây ở những vị trí quan trọng, đặc biệt là khu vực cửa chính của ngôi nhà, được cho là giúp cân bằng không gian, nuôi dưỡng cảm giác hài hòa và củng cố những mong cầu tích cực của gia chủ trong năm mới.

Dịp năm mới, hãy trồng 7 loại cây này trước cửa nhà

Nhìn chung, những loại cây có lá mềm, tròn, dáng vẻ thân thiện được xem là phù hợp để đặt ở khu vực cửa ra vào, bởi chúng mang cảm giác chào đón. Ngược lại, các loại cây có gai nhọn hoặc hình dáng quá sắc cạnh thường không được khuyến khích nếu mục tiêu là thu hút cơ hội và mối quan hệ tốt. The Spruce gợi ý 7 loại cây sau đây.

1. Cây cau vàng

Cau vàng là lựa chọn lý tưởng nếu không gian đủ rộng. Cây mang nguồn năng lượng sống mạnh mẽ, giúp kích hoạt những góc ít sinh khí. Ngoài ý nghĩa phong thủy, cau vàng còn có khả năng hỗ trợ thanh lọc không khí.

2. Trầu bà lá xẻ

Lá to, mềm và hình trái tim của trầu bà lá xẻ được cho là tượng trưng cho sự cởi mở và nhân ái. Cây sinh trưởng nhanh, tạo cảm giác phát triển liên tục, phù hợp với những gia đình mong muốn khởi đầu mới mẻ.

3. Bàng Singapore

Trong phong thủy, bàng Singapore tượng trưng cho sự vững vàng và phát triển bền bỉ, nhờ thân cây thẳng và tán lá lớn vươn lên. Loài cây này được cho là giúp thu hút sinh khí tích cực, tạo cảm giác ổn định và nâng đỡ vận may cho không gian sống, đặc biệt khi đặt ở khu vực cửa nhà hoặc phòng khách.

4. Lan ý

Lan ý có lá xanh mướt và hoa trắng thanh nhã, thường được xem là biểu tượng của sự hài hòa và bình yên. Cây phù hợp với nhiều điều kiện ánh sáng, rất thích hợp đặt gần cửa chính.

5. Ngọc bích

Ngọc bích thường được xem là biểu tượng của thịnh vượng và tình thân. Cây nhỏ gọn, dễ đặt ở sảnh vào nhà, không chiếm nhiều diện tích.

6. Cây quất

Với những gia đình có điều kiện trồng cây có quả, cây quất được cho là mang lại vận may. Cây càng sai quả càng tượng trưng cho sự sung túc.

7. Lan hồ điệp

Trong phong thủy, lan hồ điệp được xem là biểu tượng của sự sang trọng, hài hòa và những mối quan hệ bền chặt. Dáng hoa cân đối, cánh tròn đầy và màu sắc trang nhã của lan hồ điệp tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy trong cuộc sống. Loài hoa này còn gắn với năng lượng tích cực, giúp không gian trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Nhiều quan niệm cho rằng, đặt lan hồ điệp ở khu vực cửa nhà hoặc phòng khách sẽ giúp tăng cường sinh khí, thu hút vận may và nuôi dưỡng cảm giác gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt phù hợp để trưng bày vào dịp đầu năm mới.

Nguồn: The Spruce