Ông bà dặn: Cây này tuyệt đối không đặt giữa nhà, nhiều người vẫn vô tư trồng rồi than "tiền vào bao nhiêu cũng trôi"

Hồi đó tôi còn nhỏ, nghe xong chỉ cười trừ, nghĩ là chuyện phong thủy kiểu người xưa hay lo xa. Mãi đến khi lớn lên, đi làm, đi nhiều nhà, rồi chứng kiến không ít gia đình rơi vào cảnh thu nhập không thấp nhưng lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, tôi mới thấy câu dặn ấy… không hề vu vơ.

Cái "giữa nhà" trong quan niệm của người xưa quan trọng thế nào?

Trong nhà truyền thống Việt, giữa nhà không phải chỗ trang trí cho đẹp. Đó là trung cung - nơi tụ khí, nơi mọi sinh hoạt lớn nhỏ đều xoay quanh. Người xưa không đặt bừa bất cứ thứ gì ở vị trí này, nhất là những vật có sinh - có trưởng - có suy như cây cối.

Ông bà quan niệm rất rõ:

- Cây cối hợp đặt lệch, sát tường, gần cửa sổ

- Không nên đặt án ngữ giữa lối đi, giữa phòng khách, giữa nhà

Không phải vì sợ “xui”, mà vì giữa nhà cần thông thoáng, sáng sủa, dễ di chuyển, còn cây lớn thì chiếm chỗ, che sáng, giữ ẩm và làm không gian nặng nề.

"Cây này" là cây nào?

Nói thẳng: cây lá rậm, tán to, mọc dựng đứng, thân cứng, đặc biệt là các loại:

- Cây kim tiền cỡ lớn

- Cây bàng Singapore

- Cây đa cảnh, lộc vừng bonsai

- Các loại cây thân gỗ trồng chậu to

Những cây này không xấu, nhưng đặt sai chỗ thì rất dở.

Người xưa thường trồng ngoài sân, sau nhà, hiên nhà, hoặc nếu mang vào trong thì đặt lệch góc, không bao giờ “đóng chốt” giữa nhà.

Vì sao nhiều người đặt giữa nhà?

Rất đơn giản:

- Thấy đẹp

- Thấy sang

- Thấy hợp trend “nhà xanh”

- Nghĩ cây phong thủy thì càng to càng tốt

Và thế là giữa phòng khách xuất hiện một chậu cây to như cột trụ. Nhìn thì có vẻ có điểm nhấn, nhưng sống một thời gian mới thấy:

- Nhà lúc nào cũng ẩm

- Dọn dẹp cực hơn

- Không gian sinh hoạt bị chia cắt

- Đi lại vướng víu, đồ đạc nhanh bừa

Tiền bạc cũng vậy. Không phải tự nhiên mà “trôi”, mà vì sinh hoạt rối, chi tiêu phát sinh nhiều, sửa sang - chăm sóc - thay chậu - xử lý sâu bệnh… đủ thứ tiền nhỏ nhỏ nhưng cộng lại thì không nhỏ chút nào.

Người than “tiền vào bao nhiêu cũng trôi” thường trùng hợp ở điểm này

Tôi từng nghe rất nhiều câu giống nhau:

- Không hiểu sao làm ra tiền mà chẳng để được.

- Lương cũng ổn, nhưng tháng nào cũng phát sinh.

- Cứ có tiền là có việc phải chi.

Nhìn lại không gian sống của họ, rất nhiều nhà có điểm chung: giữa nhà bị chiếm dụng, không chỉ bởi cây, mà bởi đủ thứ “đặt tạm” rồi thành cố định.

Cây to ở giữa nhà vô tình trở thành biểu tượng của việc giữ lại quá nhiều thứ ở trung tâm cuộc sống, khiến mọi thứ khác phải xoay quanh nó – cả tiền bạc lẫn năng lượng sinh hoạt.

Ông bà xưa không nói "tiền trôi", nhưng rất sợ nhà bí

Người xưa không dùng từ cao siêu. Họ chỉ nói đơn giản: “Nhà bí thì người mệt, người mệt thì làm ăn không thông”.

Cây đặt giữa nhà làm:

- Chắn luồng gió

- Che ánh sáng

- Giữ ẩm lâu

- Khiến không gian nặng

Đó là những yếu tố rất thực tế, không cần phong thủy cũng thấy rõ. Nhà bí thì người dễ cáu, dễ mệt, dễ tiêu tiền để bù đắp cảm giác khó chịu – mua sắm, ăn uống, đổi đồ liên tục.

Vậy trồng cây thế nào cho đúng?

Ông bà thường làm rất đơn giản:

- Cây to: đặt ngoài ban công, hiên, gần cửa ra vào nhưng lệch một bên

- Cây trong nhà: chậu nhỏ – lá thoáng – dễ chăm

- Giữa nhà: để trống hoặc đặt bàn thấp, vật nhẹ

Nguyên tắc cũ mà rất đúng: Nhà cần chỗ thở, tiền mới có chỗ ở.

Không phải bỏ cây mà là đặt lại cho đúng

Nhiều người đọc đến đây hay lo: “Thế có phải dẹp hết cây không?”. Không. Người xưa không bài xích cây xanh. Họ chỉ không để cây lấn át sinh hoạt.

Phong thủy đời sống, suy cho cùng, không phải chuyện cầu may. Nó là cách sắp xếp không gian để con người sống nhẹ hơn, ít va vấp hơn, từ đó tiền bạc cũng bớt thất thoát vô hình.

Bà tôi vẫn hay nói một câu rất đời: “Nhà gọn thì lòng yên, lòng yên thì tiền không chạy lung tung”.

Có lẽ, trước khi than “tiền vào bao nhiêu cũng trôi”, bạn nên thử nhìn lại chậu cây giữa nhà mình xem nó đang làm đẹp không gian, hay đang chiếm mất chỗ thở của cả gia đình.