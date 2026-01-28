Ngoại lệ showbiz: Mỹ nhân bị chê đủ đường, chỉ riêng style là dân tình khen tới tấp, thậm chí còn copy

Ngu Thư Hân (sinh năm 1995) là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của showbiz Hoa ngữ. Hoạt động với vai trò diễn viên và ca sĩ, cô ghi dấu ấn nhờ gương mặt xinh xắn, phong thái rạng rỡ cùng tính cách tươi vui, hào sảng. Tuy nhiên, đi kèm với độ phủ sóng cao, Ngu Thư Hân cũng là cái tên thường xuyên vướng tranh cãi. Cô thường bị khán giả chê diễn xuất "giả trân", biểu cảm gương mặt lố, nhiều lần trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Dù được khen chê như cơm bữa, có một điều khó phủ nhận là phong cách thời trang của Ngu Thư Hân rất có gu. Sở hữu chiều cao 1m69 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, mỹ nhân sinh năm 1995 luôn biết cách chọn trang phục tôn dáng, khéo léo cân bằng giữa sự cá tính và nét nữ tính. Nhờ khả năng phối đồ linh hoạt, mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến hình ảnh trẻ trung, thời thượng, là một trong những "sách mẫu" mặc đẹp được nhiều chị em yêu thích.

Ngu Thư Hân có nhan sắc xinh đẹp, style cuốn hút nhưng đồng thời cũng là mỹ nhân thường xuyên bị chê

Trong thời gian ghi hình bộ phim Vân Sơ Lệnh, phong cách thời trang của Ngu Thư Hân liên tục trở thành tâm điểm chú ý vì quá cuốn hút. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng tại phim trường, cô vẫn ăn vận cực sành điệu, set đồ nào cũng được đầu tư kỹ lưỡng, từ cách phối màu đến phom dáng, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngu Thư Hân diện outfit sang xịn với áo khoác da đỏ cùng đầm đen dáng ngắn. Cô khéo mix cùng boots cao cổ để vẻ ngoài thêm phần sành điệu, cá tính

Gợi ý mua sắm: Áo khoác da đỏ

Outfit đẹp miễn chê của Ngu Thư Hân là combo gồm quần jeans và áo khoác lông. Với dáng áo to rộng, bên trong, cô khéo layer 1 chiếc áo mỏng để tổng thể hài hòa

Không thể phủ nhận rằng style của Ngu Thư Hân vô cùng bánh cuốn. Cô diện áo khoác hoạt tiết cùng quần suông với chi tiết vạt chéo cách điệu. Không cần mix thêm nhiều phụ kiện cầu kỳ vẫn đủ chiếm trọn spotlight

Gợi ý mua sắm: Quần vạt chéo

Diện quần jeans, Ngu Thư Hân chọn phối cùng áo phao kẻ dáng lửng. Để set đồ trông mềm mại nữ tính, cô mix thêm phụ kiện là mũ lông và túi xách gấu

Gợi ý mua sắm: Áo phao kẻ

Áo khoác nỉ + chân váy + boots cao cổ là cách phối đơn giản được nhiều chị em ưa chuộng. Và Ngu Thư Hân cũng không ngoại lệ, cô cũng ưu tiên diện set đồ vừa đẹp vừa thoải mái này khi đến phim trường làm việc

Gợi ý mua sắm: Áo khoác nỉ

Chị em muốn mặc đẹp mùa đông hãy học Ngu Thư Hân để sắm ngay áo khoác lông về tủ đồ. Chỉ cần mix cùng quần jeans ống rộng là có ngay outfit xinh sang, xịn xò

Diện váy 2 dây, Ngu Thư Hân chọn khoác ngoài cùng blazer, mix thêm quần tất xám và "chốt sổ" với item yêu thích là boots cao cổ. Set đồ tông xám - đen không chỉ đẹp mà còn trendy, diện lên cực tôn dáng nịnh da

Ngu Thư Hân xuất hiện tại phim trường như một fashionista dạo phố. Cô chọn diện áo hai dây đơn giản, khoác áo xanh lá bên ngoài, kết hợp cùng quần suông màu nâu. Điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng bản to được thắt "hờ hững", khéo tôn lên vòng eo thon gọn, giúp set đồ trông phóng khoáng mà vẫn rất thời trang

Gợi ý mua sắm: Quần suông

Diện áo khoác dáng dài theo mốt giấu quần, Ngu Thư Hân chọn mix cùng boots cao cổ để tổng thể thêm phần hài hòa. Cô đeo cà vạt để tạo điểm nhấn cho áo khoác

Gợi ý mua sắm: Áo phao dáng dài

Diện áo thun dài, Ngu Thư Hân khéo mix cùng quần jeans phối vạt váy. Thiết kế này đang rất được ưa chuộng những năm gần đây, chị em thích style cá tính nhất định nên sắm 1 chiếc về tủ đồ

Gợi ý mua sắm: Quần phối vạt váy

Khi diện áo lông ấm áp, Ngu Thư Hân thường ưu tiên kết hợp cùng quần dáng rộng để giữ tổng thể cân đối, thoải mái mà vẫn có độ “chất”. Cô khéo hoàn thiện outfit bằng chiếc mũ vành đồng điệu với áo, tạo cảm giác liền mạch về chất liệu và màu sắc, giúp set đồ trông vừa ấm áp vừa thời thượng

Gợi ý mua sắm: Áo lông, mũ



