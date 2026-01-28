Không phải mẫu đơn, cũng chẳng phải cúc thường: Loài hoa lạ đang khiến chị em lùng sục để "đổi gió" bàn trà ngày Tết

Mỗi độ Tết đến, câu chuyện "năm nay cắm hoa gì" lại trở thành chủ đề rôm rả trên khắp các diễn đàn yêu nhà, yêu hoa. Chúng ta đã quá quen với sắc hồng của đào, sắc vàng của mai hay sự rực rỡ của thược dược. Nhưng vài năm trở lại đây, có một "tân binh" ngoại nhập đã âm thầm chiếm sóng và đốn tim những người yêu cái đẹp bởi diện mạo tròn đầy, viên mãn, đó là cúc mẫu đơn (Peony Chrysanthemum). Không chỉ dừng lại ở sắc đỏ truyền thống, năm nay, những bông cúc mẫu đơn màu tím khói, tím than đầy vẻ huyền bí, ma mị đang lên ngôi, hứa hẹn mang đến một làn gió sang trọng, độc đáo cho không gian phòng khách ngày đầu năm.

Cúc mẫu đơn: Vẻ đẹp lạ lẫm từ cái nhìn đầu tiên của sắc màu phú quý và sự sum vầy

Có lẽ lần đầu nhìn thấy, nhiều người sẽ ngỡ ngàng tự hỏi: "Đây là hoa giả hay hoa thật?". Cúc mẫu đơn mang một vẻ đẹp siêu thực đến khó tin. Gọi là cúc, nhưng bông của nó không xòe phẳng hay nhỏ bé như những loại cúc đại đóa hay cúc chi ta thường thấy. Mỗi bông hoa có kích thước "khủng", đường kính có thể lên tới 15-20cm, to bằng cả bàn tay người lớn xòe ra.

Điểm đặc biệt nhất tạo nên thương hiệu của loài hoa này chính là kết cấu của những cánh hoa. Hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa nhỏ xíu, xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, ôm khít lấy nhụy, tạo thành một khối cầu tròn đầy, vững chãi. Nhìn vào bông hoa, người ta thấy ngay sự no đủ, sự bao bọc và sum vầy - những ý nghĩa phong thủy tuyệt vời nhất mà bất cứ gia đình nào cũng mong cầu trong những ngày đầu năm mới. Nó không mong manh dễ vỡ, mà toát lên vẻ đẹp của sự kiên cường, bền bỉ và trường thọ.

Sắc tím "ma mị": Nét chấm phá kiêu sa cho Tết hiện đại

Nếu như màu đỏ là tiếng reo vui của ngày Tết, màu vàng là ánh nắng của thịnh vượng, thì màu tím của cúc mẫu đơn năm nay lại là một nốt trầm xao xuyến đầy tính nghệ thuật. Dựa trên những hình ảnh thực tế, sắc tím của loại cúc này không hề sến súa hay u buồn. Đó là màu tím than đậm đà, hay tím pha chút khói lan (ombre) cực kỳ "Tây".

Trong ánh đèn vàng ấm cúng của phòng khách, những bông cúc mẫu đơn tím hiện lên đầy "ma mị" và cuốn hút. Nó tạo ra chiều sâu cho không gian, khiến bình hoa trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Màu tím trong phong thủy còn tượng trưng cho sự chung thủy, son sắt và khí chất vương giả. Một bình cúc mẫu đơn tím đặt cạnh bộ sofa màu kem hoặc trên bàn ăn gỗ sẫm màu sẽ ngay lập tức nâng tầm đẳng cấp cho ngôi nhà, mang lại cảm giác tĩnh tại, an yên nhưng vẫn vô cùng sang trọng.

Tất nhiên, nói đến Tết thì không thể thiếu màu đỏ. Bên cạnh những bông tím lạ mắt, cúc mẫu đơn đỏ và hồng cam vẫn luôn là "best-seller" được các mẹ, các chị săn đón. Nhìn những bức ảnh chụp cận cảnh, ta mới thấy hết được sự rực rỡ của chúng. Màu đỏ của cúc mẫu đơn không gắt gỏng mà đằm thắm, tựa như màu của những bao lì xì, của câu đối đỏ, mang theo hỉ khí ngập tràn.

Có những bông lại mang sắc hồng pha nâu đỏ (màu mắm tôm - một cách gọi dân dã nhưng rất "nghệ" trong giới chơi hoa), hay màu cam san hô rực rỡ. Khi cắm những bông hoa này vào chiếc bình gốm đỏ họa tiết trắng hoặc bình gốm xanh lam truyền thống, không gian bỗng trở nên ấm sực, xua tan đi cái lạnh se sắt của những ngày cuối đông. Sự hiện diện của chúng như một lời khẳng định về một năm mới may mắn, phát tài và tràn đầy năng lượng tích cực.

Thú chơi hoa "bền" và cách "mix" đồ tinh tế

Một trong những lý do khiến cúc mẫu đơn được lòng chị em, đó chính là độ bền "vô đối". Nếu chăm sóc tốt, thay nước đều đặn và cắt tỉa gốc, một bình cúc mẫu đơn có thể chơi được từ 10 đến 15 ngày, thậm chí lâu hơn. Mua một bó hoa từ ngày 27, 28 Tết, đến tận Rằm tháng Giêng hoa vẫn còn tươi rói, form dáng vẫn tròn đầy không hề rụng cánh. Tính ra, tuy giá thành ban đầu có vẻ nhỉnh hơn các loại hoa thường, nhưng chia cho số ngày chơi thì lại là một khoản đầu tư cực kỳ "hời" cho tinh thần.

Về cách cắm, cúc mẫu đơn rất "dễ tính". Bản thân mỗi bông hoa đã là một tác phẩm nghệ thuật, nên bạn không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần thả 5-7 bông vào một chiếc bình thủy tinh trụ tròn hoặc bình gốm dáng bầu là đã đủ đẹp. Nhưng nếu muốn nghệ thuật hơn, hãy thử kết hợp như những gợi ý trong ảnh: Mix cúc mẫu đơn tím cùng vài cành địa lan (cymbidium) màu hồng phấn hoặc đỏ rượu, điểm thêm vài nhánh lá tùng thơm xanh mướt. Sự kết hợp giữa sự tròn trịa của cúc và nét bay bổng của lan sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa cổ điển lại vừa hiện đại.

Tết này, thay vì đi theo những lối mòn cũ, hãy thử "đổi gió" cho ngôi nhà nhỏ của mình bằng những bông cúc mẫu đơn tròn trịa này xem sao. Dù là sắc tím kiêu kỳ hay sắc đỏ may mắn, chúng đều mang theo thông điệp về sự trọn vẹn và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn ngắm những "quả cầu" rực rỡ ấy nở bừng trên bàn trà, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, sẵn sàng đón nhận một năm mới với thật nhiều niềm vui và hy vọng.

Mẹo nhỏ cho bạn

Để hoa cúc mẫu đơn tươi lâu nhất, khi mua về bạn nên tuốt bỏ bớt lá ở phần thân dưới (phần ngập trong nước) để tránh thối nước. Cắt vát gốc 45 độ và nếu có thể, hãy thêm một gói dưỡng hoa (hoặc vài giọt nước rửa chén/viên B1) vào nước cắm. Thay nước 2 ngày/lần, bạn sẽ có một bình hoa đẹp xuyên Tết!