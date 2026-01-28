5 trái cây Tết NÊN mua: Đang “mùa vàng” giá rẻ, chợ nào cũng bán

Cận Tết, trái cây luôn là mặt hàng được nhiều gia đình quan tâm, từ bày mâm ngũ quả, tiếp khách cho tới dùng hằng ngày. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng dễ mua với mức giá hợp lý, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt cuối năm tăng cao. Thực tế, nếu chọn đúng nhóm trái cây đang vào vụ hoặc có nguồn cung ổn định, người tiêu dùng hoàn toàn có thể mua được trái ngon, mẫu mã đẹp mà không lo "đội giá". Trong đó, bưởi, xoài, cam, quýt và chuối luôn 5 cái tên nổi bật mỗi dịp Tết.

Bưởi

Bưởi từ lâu đã là loại quả không thể thiếu mỗi dịp Tết. Ưu điểm lớn nhất của bưởi là đúng mùa thu hoạch vào cuối năm, đặc biệt là các giống bưởi phổ biến như bưởi da xanh, bưởi diễn, bưởi năm roi.

Ngoài yếu tố mùa vụ, bưởi còn được ưa chuộng vì dễ bảo quản, trưng được lâu, hình thức đẹp và phù hợp nhiều mục đích: bày mâm ngũ quả, biếu tặng hoặc dùng trong gia đình. Thậm chí nhiều người vẫn hay đùa rằng đặc trưng Tết ở miền Bắc là các phụ huynh sẽ trữ bưởi đầy nhà, đặc biệt là bưởi diễn. Đây cũng là lý do dù thị trường có nhiều loại trái cây, bưởi vẫn luôn giữ được sức hút rất riêng mỗi dịp đầu xuân năm mới.

Xoài

Xoài là loại quả có nguồn cung gần như quanh năm, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam. Dịp cận Tết, nhiều nhà vườn chủ động xử lý cho xoài ra trái rải vụ, giúp thị trường luôn có hàng. Các loại xoài phổ biến như xoài keo, xoài cát chu, xoài tượng thường có mức giá khá dễ chịu, phù hợp túi tiền nhiều gia đình. Ngoài ra, xoài còn linh hoạt về cách sử dụng: xoài xanh dùng bày mâm, xoài chín dùng ăn tươi hoặc đãi khách. Chính sự tiện lợi này khiến xoài trở thành lựa chọn quen thuộc mỗi dịp Tết, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Cam

Cam sở hữu màu sắc tươi sáng, hình thức bắt mắt, rất phù hợp để bày biện trên mâm trái cây ngày đầu năm, giúp tổng thể trông đầy đặn và rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, cam cũng dễ bảo quản và có hàm lượng vitamin cao, tốt cho sức khỏe trong những ngày ăn uống nhiều đạm, nhiều dầu mỡ.

Là loại trái cây quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày, cam không mang cảm giác "xa xỉ" nhưng lại ghi điểm nhờ hương vị dễ ăn. Vị ngọt xen chút chua thanh giúp làm dịu vị giác, đặc biệt phù hợp để tráng miệng hoặc ăn giải ngấy sau những bữa cỗ Tết linh đình. Chính sự tiện lợi và dễ chiều khẩu vị này khiến cam luôn nằm trong danh sách trái cây được nhiều gia đình ưu ái dịp đầu năm.

Quýt

Cùng nhóm cây có múi, quýt cũng là loại trái cây được mùa dịp cuối năm. Các giống quýt phổ biến như quýt đường, quýt hồng, quýt tiều thường cho trái rộ trước và trong Tết, nhờ đó giá bán khá ổn định. So với cam, quýt có kích thước nhỏ hơn, màu sắc đậm và bắt mắt, rất phù hợp để đặt trên bàn tiếp khách. Nhiều gia đình chọn quýt không chỉ vì yếu tố hình thức mà còn vì dễ mua theo chùm, số lượng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu trưng bày ngắn ngày.

Chuối

Chuối là một trong những loại trái cây dễ mua nhất dịp Tết. Nhờ giá cả ổn định, ít biến động, chuối luôn nằm trong nhóm trái cây "quốc dân": quả đẹp mắt, ăn vừa ngon vừa bổ. Các loại chuối quen thuộc như chuối cau hay chuối sứ đều dễ tìm, mẫu mã đẹp, không cần lựa chọn quá cầu kỳ.

Trong văn hóa ngày Tết, chuối thường được bày theo nải trên mâm ngũ quả hoặc đặt riêng, mang cảm giác sum suê, đủ đầy. Hình dáng ôm trọn của nải chuối cũng được nhiều người xem là biểu trưng cho sự che chở, sung túc đầu năm.

